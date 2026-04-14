Santa Rosa: apuntan a cubrir el 80% de la población con la vacunación contra la influenza

La licenciada Lourdes Román explicó que desde ayer cuentan con las dosis de vacunas contra la influenza, destinadas a la franja poblacional de niños de tres años y embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. Asimismo, se dispone del biológico dirigido especialmente a personas de 50 años en adelante, correspondiente a la influenza adyuvada.

Para el primer grupo poblacional se recibieron 800 dosis y para el segundo 500, con lo cual se busca cubrir la demanda inicial.

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el distrito santarroseño cuenta con aproximadamente 13.000 habitantes. En ese contexto, el equipo de salud tiene previsto inmunizar a más del 80 % de la población mediante diversas estrategias.

Las aplicaciones se realizan tanto dentro del Hospital Distrital como en las diferentes Unidades de Salud Familiar (USF), con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas a la mayor cantidad de personas posible.

Como parte del plan operativo, también se prevé recorrer puntos estratégicos de la comunidad, entre ellos comisarías, entidades bancarias y compañías de bomberos, entre otros espacios de alta concurrencia. Con estas acciones se pretende ampliar la cobertura y garantizar que los distintos sectores de la población puedan acceder a la inmunización sin mayores inconvenientes, reforzando así la prevención de enfermedades respiratorias en la temporada.

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Entre los grupos incluidos en la planificación se encuentran los pediátricos, embarazadas, adultos mayores y trabajadores esenciales, como docentes y funcionarios municipales, además de la población en general. La segunda fase de la campaña, que será implementada próximamente por el Ministerio de Salud, estará orientada a niños de entre 6 y 35 meses, ampliando de esta manera el alcance de la inmunización en el distrito.

Campaña contra la sarampión

En cuanto a la campaña contra el sarampión, Román manifestó que continúa de manera paralela y que, en cinco de las ocho semanas previstas, ya se llegó al 88% de la población objetivo. La meta es superar el 95% de cobertura antes de la finalización de la campaña.

“La fe está puesta en los padres que entienden que esta campaña es para proteger a nuestros niños y a toda la población”, expresó.

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