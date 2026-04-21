“Confío plenamente”: gerente de Salud del IPS defiende a médicos tras denuncias de negligencia

Un informe confidencial de auditoría del Instituto de Previsión Social (IPS), al que ABC tuvo acceso, reconfirma que el fallecimiento de Braulio Vázquez —ocurrido en enero pasado tras un infarto— no fue un hecho aislado, sino el resultado de una negligencia sistémica.

La investigación interna revela una cadena de fallas críticas que incluyen un triage erróneo y la presencia de equipos de diagnóstico descompuestos, a lo que se sumó una falta de insumos que obligó a la familia a realizar gastos de bolsillo.

El documento detalla además que los médicos de guardia no respondieron a los llamados y que el cateterismo vital para el paciente se realizó con 59 horas de retraso.

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El respaldo de León: “Toda práctica está sujeta a errores”

Al ser consultado sobre si mantiene su confianza en el plantel médico del IPS ante estas fallas que resultaron fatales, el gerente de Salud de la previsional, Derlis León, defendió a sus colegas.

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Al respecto, el gerente manifestó que “toda práctica está sujeta a situaciones de errores que pueden ser atribuibles al mismo proceso y las medidas en cuanto a estos profesionales fueron tomados y fueron separados porque tuvieron lastimosamente estos errores. Confío plenamente en el plantel médico del IPS, absolutamente”.

León intentó matizar la gravedad de la negligencia puntual al mencionar estadísticas generales de actuación humana, aunque evitó detallar cifras específicas de mala praxis en la previsional.

“No quiero ser insensible en un punto. Si pueden mirar las casuísticas de las situaciones de donde tenemos actuación humana, cuáles son los porcentajes lastimosamente de errores que se cometen en las prácticas. No quiero ni mencionar esos números porque también hay estudios científicos al respecto”, dijo.

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El argumento del éxito, aunque reconoce que es la norma

Ante la insistencia sobre cómo sostener la confianza en un equipo que este año ha sido señalado por muertes y extirpaciones erróneas, el gerente respondió destacando el volumen de intervenciones diarias. “Confío en esas personas que solamente ayer operaron a más de 400 personas en nuestro sistema y te puedo hablar de 400 casos de éxito”, resaltó.

No obstante, reconoció que la eficiencia en los quirófanos no debería ser una excepción a destacar, sino la norma del servicio. “Sé que es obligación nuestra, pero por eso también es obligación mía creer en nuestros recursos humanos y cuando se producen errores así, extirpar la situación y corregir todo lo que hay que corregir”, sostuvo.

Promesa de transparencia y procesos penales

Respecto al caso específico de Braulio Vázquez, el gerente señaló que los responsables deberán asumir las consecuencias de la presunta negligencia. Afirmó que, gracias al sistema informático del IPS, es posible identificar con precisión a cada interviniente en la cadena de errores.

Según reveló, actualmente, existe un proceso penal en curso y los funcionarios involucrados directamente ya han sido apartados de sus cargos, sin descartar que se tomen más decisiones de este tipo en los próximos días.

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León prometió que “no vamos a encubrir absolutamente nada” con el objetivo de que tragedias similares no se repitan en la previsional.

Añadió que los profesionales responsables identificados en la auditoría serán sumariados, aunque admitió que, por el momento, no puede precisar un plazo exacto para la ejecución definitiva de estas medidas correctivas.