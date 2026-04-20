Alianza apunta a captar votos colorados disconformes para ganar en Ayolas

Isidro Vera indicó que el 70 % del electorado ayolense está afiliado al Partido Colorado, aunque también es el sector que más sufre las consecuencias de la crítica situación social que atraviesa el distrito. En ese contexto, afirmó que existe un creciente reclamo de cambio dentro de la comunidad, especialmente en áreas sensibles como la atención a adultos mayores y jóvenes.

“Toda la gente de Ayolas está harta de que un sector pequeño del Partido Colorado, o a nombre de este, se beneficie, mientras que una gran mayoría está fuera de ese apoyo”, expresó

El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el fin de semana e Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

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El precandidato dijo que, si los colorados identifican una opción confiable y se sienten incluidos dentro de un proyecto que beneficie a la ciudad, podrían sumarse más allá de su afiliación partidaria. En ese sentido, destacó que la Alianza cuenta con la ventaja de que su candidato a intendente, Dennis Dioff (Yo Creo), no pertenece al Partido Liberal.

Dijo que el origen político del precandidato podría evitar el rechazo de votantes colorados que, por cuestiones ideológicas, no acompañan a candidatos liberales.

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El lanzamiento oficial de las candidaturas por la Alianza Recuperar el Paraíso se llevará a cabo el sábado 25 en la Plaza San José Mí de Ayolas. El acto contará con la presencia del precandidato a presidente de la República, Miguel Prieto (Yo Creo); de la senadora Esperanza Martínez (PPC) y del intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), anunció Vera.

Antes del acto central, se desarrollará una serie de reuniones con distintos sectores sociales del distrito, con el objetivo de fortalecer la propuesta política de la Alianza en Ayolas.

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