Extirpación de mama incorrecta en IPS: temen que se busque manipular información ante denuncia

Nancy Elizabeth Franco (67) denunció al Instituto de Previsión Social (IPS) por supuesta mala praxis en un procedimiento quirúrgico al que fue sometida el pasado 27 de marzo, en el Hospital Ingavi de la previsional, en el que se le debía extirpar una mama afectada por un cáncer, pero los médicos primero extirparon por error la mama equivocada.

Mientras se desarrollan las diligencias relacionadas a la denuncia, que fue presentada al Ministerio Público, los representantes legales de Franco alertan que el IPS remitió información “incompleta” relacionada al caso, lo que despierta en la paciente y sus abogados el temor de que la previsional esté buscando manipular información.

En conversación con ABC Color este martes, la abogada Gessy Ruiz Díaz, una de las representantes de Nancy Franco, dijo que el IPS remitió a los representantes de la mujer los antecedentes sobre el caso que le fueron solicitados, incluyendo el historial clínico de la paciente y datos de los médicos que la trataron.

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Sin embargo, Ruiz Díaz afirmó que “hay información incompleta” en lo remitido por el IPS y destacó la falta de datos sobre la evolución de la paciente el día en que se realizaron las dos intervenciones a la que fue sometida, en las que ambas mamas le fueron extirpadas.

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Además, en la información que proveyó la previsional no consta que los médicos que intervinieron tengan al día sus habilitaciones de títulos de especialistas, que deben ser renovadas cada cinco años, añadió. Tampoco han sido remitidos los libros de guardia del hospital, entre otra información requerida, agregó.

Médicos sabían cuál era la mama afectada, según abogada

Ruiz Díaz dijo que la representación de Nancy Franco pudo corroborar que el plantel médico tenía pleno conocimiento de que la mama afectada por el cáncer que debía ser extirpada era la derecha.

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Sin embargo, afirmó que el IPS intentó “dar un ropaje” al aparente error cometido por los médicos afirmando que estos vieron que la mama izquierda también parecía afectada, lo que –desde la perspectiva de la paciente y sus representantes– obliga a preguntar por qué no se extirparon las dos mamas en la primera intervención.

Señaló también que “no se puede extirpar un pecho sin hacer estudios, por un simple hallazgo sin corroboración”.

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Ruiz Díaz dijo temer que exista un intento de parte del IPS de “manipulación de las documentaciones para justificar las intervenciones”.