Extirpación de mama equivocada en IPS: hablan de error de comunicación o protocolo

El director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, Edmundo Gómez, confirmó que el hecho ocurrió y que ya se inició una auditoría interna para esclarecer responsabilidades. “No tenemos todavía la historia completa de lo que pasó, pero es la versión oficial”, indicó.

“El principio real también es ese”, agregó al ser consultado sobre si la paciente debía ser operada de una mama y se intervino la contraria.

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Indicó además que este procedimiento forma parte del inicio del tratamiento contra el cáncer y que ahora se deberá continuar con estudios y posibles terapias complementarias, como quimioterapia, dependiendo de los resultados.

Sospechan falla en protocolo o comunicación

El director explicó que una de las principales hipótesis apunta a un error en los procedimientos de verificación o en la comunicación con la paciente.

Detalló que existe un procedimiento estándar que debe cumplirse antes de toda cirugía, consistente en una lista de verificación donde se confirma la identidad del paciente y la zona a intervenir y, según una de las hipótesis, en este caso ese control habría fallado.

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Separan a equipo médico y ordenan auditoría

El doctor agregó que tras tomar conocimiento del hecho el pasado viernes, el IPS dispuso la separación de la jefa del servicio de mastología y de todo el equipo quirúrgico involucrado.

Además, se ordenó una auditoría médica interna para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y establecer eventuales responsabilidades.

“Nosotros no estamos escapando de esto”, sostuvo Gómez. El director del hospital dijo que reconocen la gravedad del hecho y el impacto que genera en la confianza ciudadana.

“Nos sentimos preocupados y dolidos de la misma manera”, expresó.

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Agregó que, si bien el hospital realiza entre 1.600 y 1.800 cirugías mensuales, este tipo de situaciones obliga a revisar los procesos internos. “¿Dónde fallamos?”, cuestionó, tras señalar que en los últimos seis meses se realizaron cerca de 600 cirugías similares sin incidentes.

Aseguró además que se implementarán cambios para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. “No vamos a poder resarcir con disculpas, pero es la manera de comenzar y de mejorar”, declaró el director.