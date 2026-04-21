LaMafiaManda: Ratifican legalidad del proceso al exdiputado Orlando Arévalo

La resolución que rechazó los incidentes planteados por la defensa del exdiputado colorado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, de excepción por falta de acción y nulidad absoluta; fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.

Con esta resolución del tribunal de alzada se confirma el Auto Interlocutorio N° 54 del 24 de marzo de 2026, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú; quien ahora podría convocar al exparlamentario colorado para llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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El Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de Arévalo, interpuso el recurso de apelación argumentando que la presente causa, en el marco del caso #LaMafiaManda, no fue iniciada legalmente puesto que la denuncia fue formulada por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, en violación a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal.

Además, la defensa fundamentó que la extracción de conversaciones del celular del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, se realizó supuestamente en fecha 28 de agosto de 2024, sin autorización judicial. En este punto alega que la resolución que autorizó la extracción de datos data del 5 de diciembre de 2024; por lo que concluye que se han vulnerado derechos y garantías con lo que corresponde la nulidad absoluta del proceso.

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Proceso contra Orlando Arévalo es legal, según tribunal

En el Auto Interlocutorio N° 99 dictado este martes 21 de abril, el tribunal de alzada fundamenta que la admisión de la imputación contra Orlando Arévalo, significa que el juzgado de Garantías cumplió con todas las exigencias del Art. 302 del Código Procesal Penal. superando así el examen que habilita su recepción a los efectos de dar inicio al procedimiento. En consecuencia, los camaristas alegan que la causa fue iniciada legalmente, dejando sin sustento el argumento de la defensa.

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“Quiere decir que la acción promovida por el Ministerio Público es procedente al haber sido iniciada legalmente. La admisión de imputación fue dictada por providencia de fecha 17 de diciembre de 2025 y dicha decisión fue confirmada por este tribunal por Auto Interlocutorio N° 52 del 9 de marzo e 2026”, resalta parte de la resolución.

Los camaristas agregan que el otro presupuesto exigido por la ley para la procedencia de la excepción, es que exista un impedimento legal que evite la prosecución de la causa, que en este caso no se advierte, ni es suficiente para obstaculizar la continuidad del procedimiento.

Sobre la validez de las pruebas o los vicios que llevan aparejadas en cuanto a su obtención, que alega la defensa en la apelación, el tribunal de alzada concluye que deberán ser discutidos en el momento oportuno en la audiencia preliminar, toda vez que sean propuestas por la acusación y estimadas en cuanto a su importancia y eficacia, a fin de demostrar los hechos investigados en el juicio propiamente dicho.

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Finalmente, los camaristas resaltan que no se advierte que el juzgado de Garantías haya transgredido alguna norma que vicie de nulidad la resolución que dispone sobre las actuaciones procesales cuestionadas; en consecuencia.

Proceso por supuestos vínculos entre Arévalo y Lalo

La imputación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.