LaMafiaManda: Proceso a Orlando Arévalo, nuevamente a cargo de la Cámara

El recurso de reposición que presentó el exdiputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, en contra de la providencia del pasado 30 de marzo, que fijó para el 10 de abril (11:30) la audiencia de imposición de medidas en el proceso por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), en el marco de la causa #LaMafiaManda; fue rechazado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández.

La defensa argumentó su reposición alegando que había planteado una excepción de falta de acción que fue rechazada por Otazú y que dicha resolución fue objeto de un recurso de apelación general, el cual aún no ha sido resuelto.

Lea más: #LaMafiaManda: Orlando Arévalo suspende por segunda vez diligencia judicial

Además, fundamentó que la presente causa no fue iniciada legalmente, ya que que las conversaciones supuestamente extraídas del aparato celular del fallecido exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, fueron aparentemente extraídas sin autorización judicial; por lo que afirma que se han vulnerado derechos y garantías corresponde la nulidad absoluta del proceso.

Sin embargo, el juez Humberto Otazú concluyó que la convocatoria deriva del pedido realizado por parte del Ministerio Público, de aplicación de medidas cautelares, a más de que, el proveído de admisión del acta de imputación, que fue recurrido por la defensa al inicio del procedimiento al día de la fecha se encuentra firme. En consecuencia, señala que el recurso planteado por la defensa seria a fin de “entorpecer el normal desarrollo del proceso.”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En consecuencia, el juzgado remitió el expediente al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, para la tramitación de la apelación subsidiaria que planteó la defensa, según resalta parte del Auto Interlocutorio N° 80 de fecha 14 de abril de 2026, dictado por Otazú.

Lea más: #LaMafiaManda: Cámara ratifica proceso a Orlando Arévalo por supuesta coima

Imputación por supuestos vínculos entre Arévalo y Lalo

La imputación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo pidió a Arévalo por fiscala Cano

El Ministerio Público relata en la imputación que ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo, resalta parte del acta de imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: “Felicidades!”, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.