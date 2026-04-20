Identifican a estudiante que dejó amenaza en el baño de una escuela: “Fue solo una broma”

Otro caso más de una supuesta amenaza de tiroteo se dio a conocer esta tarde, aunque el mensaje en el baño de un colegio privado fue descubierto el viernes pasado, según informaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), desde el centro educativo.

Se trata de un establecimiento escolar ubicado en San Lorenzo, en el departamento Central. El modus operandi fue de las mismas características que en otros casos. Las palabras fueron escritas con un marcador oscuro, sobre los azulejos del sanitario.

La dirección del centro educativo emitió un comunicado dirigido a las familias, explicando que luego de averiguaciones, se logró identificar al autor del escrito. “Manifestó que se trató de una broma de mal gusto, que vio en redes sociales, sin intención real de causar daño”, indica el comunicado.

A continuación, informaron que se tomaron todas las medidas disciplinarias que corresponden al caso, se habló con las familias y antes, se activó el protocolo de seguridad establecido por el MEC. Las clases fueron suspendidas este lunes a raíz de este problema.

Amenazas de tiroteo siguen en aumento

La directora de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, y la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, se reunieron esta tarde para tratar estos casos y establecer medidas para los próximos días.

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El encuentro se dio atendiendo a que los casos siguen en aumento. Ya van 12 denuncias reportadas entre la semana pasada y este lunes. A raíz de las similares características, se trataría de un reto viral que circula en redes sociales como Tiktok, según confirmó Escauriza. Contando con otro tipo de amenazas como “bombas”, “masacres” o portación de armas, las causas suben a 17.

“Mañana tenemos una primera reunión con supervisores del departamento Central, donde tenemos el foco actualmente por la cantidad de casos registrados. Los supervisores deben pasar el mensaje a los directores y estos a los docentes”, explicó la funcionaria.

El MEC emitirá una circular para recordar la vigencia de la resolución N° 183/26, que establece el protocolo de seguridad en las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas. “Primeramente esta normativa establece la comunicación a las fuerzas de seguridad que corresponden, para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad escolar”, remarcó.

MEC pide no tomar casos a la ligera

Sonia Escauriza, expresó que es importante no tomar este tipo de hechos “como una simple broma”.

“Pedimos también la colaboración de las familias, no tomemos como broma estos hechos. Al contrario, buscamos la mayor previsibilidad posible, ante el conocimiento de uno de los casos, aplicar el protocolo, ver de suspender las clases si es que así lo determinan las fuerzas de seguridad y volver a clases si se determina que ya hay condiciones”, agregó.

Indicó que una buena medida de prevención en los hogares es tomarse el tiempo de hablar con los niños y adolescentes, de 5 a 10 minutos, sobre el uso de redes sociales, o cuando aparecen este tipo de retos virales.

“Hablo de esto porque una vez que se abre una causa en la Fiscalía - como se da ante este tipo de amenazas -, si el estudiantes es mayor de 14 años, puede estar sujeto ya a una causa”, manifestó. Remarcó que los alumnos también deben saber que toda una estructura se mueve cuando pasa un suceso de esta naturaleza.