Quejas de asegurados por falta de medicamentos en IPS: “Se están forrando con la plata del pueblo”

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) continúan padeciendo la falta de medicamentos pese a que cada mes aportan parte de su salario. Este miércoles, ABC visitó el Centro de Atención Ambulatoria, ubicado en el predio del Hospital Central, donde las quejas se multiplican en medio de una crisis que se vive desde hace meses.

Don Santiago Del Valle es un asegurado que se encuentra en función de trasplante renal y necesita recibir vitaminas y una hormona llamada eritropoyetina, cuyo valor en farmacias es muy elevado, según señaló. Explicó que necesita aplicarse cuatro al mes, pero solo le proveyeron de una.

Dijo que debe venir desde San Pedro del Paraná (Itapúa) hasta la capital porque la orden de su nefrólogo fue expedida en el Hospital Central, un gasto que se suma a los medicamentos que debe comprar.

“Perdemos tiempo, dinero y la gente acá se está forrando con la plata del pueblo. Hay que cortar la cabeza de este señor que lleva todo el dinero que se tiene que invertir en la medicina de la gente que necesita”, expresó.

En el caso de Lorenza Sanabria, los medicamentos que no pudo retirar son levodopa y trazodona, recetados a su marido que sufre párkinson. Se quejó que desde hace tres meses no los encuentra en la farmacia y denunció también que le negaron la entrega sin una orden, algo que no era necesario seis meses atrás.

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Contó además que para conseguir cita con una neuróloga le piden estar en el centro asistencial a las 3:00 para asegurar un lugar.

“Mi marido cuántos años pagó seguro y ahora no está recibiendo su medicamento. Tiene derecho a recibir su medicamento ahora que está enfermo, para eso la gente sigue pagando, es una joda” manifestó.

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Marcelo Figueredo es un paciente que recientemente se sometió a una cirugía cardíaca y necesita recibir cuatro fármacos específicos, pero solo le dieron la mitad de ellos.

“Desastre, no hay medicamentos. Tenía que retirar cuatro medicamentos y dos nomás me dieron. Uno de ellos cuesta G. 280.000 y tengo que tomar durante un mes. Hay mucha gente que no tiene y muere porque no puede comprar”, lamentó.

Otra asegurada, que se identificó como Nancy Aveiro, comentó que no pudo retirar medicamentos para su madre. Específicamente señaló la falta de hidroxicloroquina y micofenolato y dijo que ante la necesidad los tendrá que comprar, lo cual le demandará un gasto de al menos G. 1.800.000.

“Hace tiempo ya que no hay; un mes se compra y otro mes, no. Es la única forma”, dijo.

Doña Rumilda Gavilán dijo que, si bien ella “tiene suerte” de conseguir casi siempre los medicamentos que le recetan, lamenta que para poder consultar tenga que hacer siempre el esfuerzo de madrugar y hasta formar filas siendo una persona de la tercera edad.

“Para sacar un turno tenés que venir a las 4:00 y a las 6:00 se abre la ventanilla y dos horas prácticamente tenés que esperar, pero es la única forma de asegurar lugar”, contó.

Falta hasta lo más básico

Una madre de familia contó que no encontró medicamentos para tratar una afección respiratoria que aqueja a su niño.

“La última vez no había Analer, prednisona, paracetamol, también compramos una aerocámara. Una vez inclusive no tenían los palitos para revisar la garganta y tuvimos que comprar. Muy triste realmente porque uno mensualmente está pagando su aporte y es triste que no haya medicamento especialmente para los chicos”, dijo Dahiana López.

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