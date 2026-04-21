IPS en crisis: pacientes crónicos denuncian falta de fármacos

Lo que debería ser un mes de celebración y concienciación sobre el bienestar global, se ha transformado, para miles de paraguayos, en una carrera contra el tiempo y la burocracia, denuncia la Asociación Guerreros de la Artritis (AGA).

En el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril, los discursos oficiales hablan de prevención, pero los pacientes crónicos del Instituto de Previsión Social (IPS) luchan para que no se interrumpan sus tratamientos vitales.

La falta de provisión de medicamentos se ha consolidado como una crisis sistémica que amenaza la vida de personas con cáncer, lupus y diversas patologías crónicas, afirman desde AGA. Denuncian un preocupante desabastecimiento de fármacos, que pone en riesgo la vida de los pacientes crónicos.

“El acceso al tratamiento indicado por los médicos no puede ser un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado”, denuncia Amalia Cutillo, presidenta de la asociación. “Cada día sin acceso a la medicación representa un deterioro que muchas veces es difícil de revertir”.

Sin medicamentos: el costo de la burocracia

Desde AGA indican que la crisis ha generado un escenario donde las familias, incapaces de costear medicamentos en el sector privado, ven cómo sus seres queridos pierden años de progreso médico en cuestión de semanas.

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Según la denuncia que realizan, esta escasez no se limita a fármacos costosos o de alta complejidad, sino que se registra también en medicamentos básicos, de atención primaria.

“La burocracia no puede convertirse en un obstáculo entre un paciente y su derecho a la salud”, dice AGA en un comunicado en que destacan que la situación evidencia fallas estructurales que requieren soluciones integrales y sostenidas, más allá de parches temporales.

Un llamado urgente a las autoridades

En este escenario crítico, las organizaciones de pacientes han elevado un llamado urgente al gobierno de Santiago Peña y a las autoridades del IPS, a agilizar los tiempos administrativos para que la adquisición de fármacos sea oportuna, garantizar que los suministros lleguen a quienes los necesitan sin interrupciones y, bajo el lema de que la salud no es negociable, exigen que cualquier cambio de tratamiento (intercambiabilidad) sea una decisión conjunta entre médico y paciente, basada en información clara y no en disponibilidad de stock.

“El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y garantizarlo debe ser una prioridad del Estado, que miles de paraguayos esperan que finalmente se cumpla”, finaliza el comunicado de los pacientes crónicos que ven su vida marchitarse mientras esperan sus medicamentos.