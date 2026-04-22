Burocracia y fallas digitales en IPS dejan a pacientes cardiacos sin medicamentos

Lo que para el Instituto de Previsión Social (IPS) es un sistema eficiente, que posibilita la recuperación de turnos no confirmados, para los asegurados como Ramón Cristaldo es una carrera de obstáculos que pone en riesgo su propia vida.

El asegurado denunció a ABC que el sistema de agendamiento utilizado actualmente por IPS, lejos de facilitar la atención, se convirtió en una trampa burocrática.

La odisea de Cristaldo comenzó el pasado 7 de abril, cuando agendó una consulta médica para actualizar su protocolo médico, requisito indispensable para retirar fármacos de uso crónico. Sin embargo, el sistema exige una confirmación 48 horas antes, un paso que resultó imposible de cumplir.

IPS “sin sistema”

El asegurado, que es paciente cardiaco, contó a ABC que tras recibir el mensaje de texto para la confirmación, intentó realizar el trámite durante todo el fin de semana, sin éxito, debido a que la plataforma no funcionaba. Ante el inconveniente, recurrió a la alternativa lógica, comunicarse con el call center del IPS, pero sus llamadas nunca fueron atendidas.

Al presentarse en el Hospital Ingavi el martes 14 de abril, fecha en que estaba marcada su cita médica, la respuesta que recibió fue que perdió su turno por falta de confirmación. “No pude ir corriendo el fin de semana hasta el IPS para intentar solucionar presencialmente. Para lo único que debo consultar es para la actualización de mi protocolo para poder retirar mis medicamentos, como paciente crónico que soy”, lamentó Cristaldo.

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Sin turnos hasta junio

La situación de Cristaldo se agrava. Al intentar reagendar la cita con su cardióloga para obtener las recetas de medicamentos controlados —fundamentales para su estabilidad cardíaca—, se encontró con otra barrera: la profesional no está atendiendo y recién regresaría en junio.

Entre los medicamentos que requiere se encuentran, Nebivolol, Amiodarona, Telmisartan y Dabigatran.

Sin la orden médica, estos fármacos, que tienen un elevado costo, no pueden ser adquiridos de forma particular sin receta, y el IPS se niega a proveerlos sin el “permiso” actualizado del médico, dejando al paciente desamparado. Desde el IPS, prometieron dar una solución.

El reclamo de Cristaldo es el eco de cientos de denuncias diarias. A pesar de que los trabajadores aportan obligatoriamente el 9% de sus salarios, la contraprestación es deficiente. Los asegurados denuncian que en las farmacias del IPS faltan incluso los insumos más básicos como Diclofenac o Paracetamol.