Tribunal ratifica convocatoria al exfiscal Javier Díaz Verón y esposa para nuevo juicio oral

Los jueces Adriana Planás (presidenta), Matías Garcete y Sonia Sánchez, integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos confirmó para el próximo lunes 29 de junio, a las 8:30, el inicio del nuevo juicio oral al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El colegiado rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa de los encausados, quienes alegaron que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad promovida en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 del 1 de agosto de 2025, que anuló la absolución de la pareja y ordenó un nuevo juicio oral para ambos.

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Los jueces de Sentencias fundamentaron que la sola interposición de la acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no impide la realización del juicio oral; y que tampoco existe una medida cautelar que suspenda el proceso.

Ahora el recurso planteado por la defensa va a la Cámara de Apelaciones, de tal manera que un tribunal de alzada analice la apelación subsidiaria que interpuso la defensa de Díaz Verón y su esposa. La decisión del Tribunal de Apelaciones debe darse antes de la fecha fijada para el inicio del nuevo juicio oral y público, es decir, antes del 29 de junio.

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Cámara anuló absolución de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo

El Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala, de la Capital; con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández (preopinante) y Bibiana Benítez Faría, el 1 de agosto de 2025 anuló la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez, que había absuelto de culpa y pena a los acusados. El camarista Delio Vera Navarro (jubilado desde el pasado 1 de abril) votó, en minoría, por confirmar la absolución del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa.

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Para anular el fallo de primera instancia los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez concluyeron que el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.

Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.

Asimismo resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.

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En el fallo que anuló la absolución de Díaz Verón y esposa, la camarista Bibiana Benítez evidenció que se buscó un “tribunal a medida” para confirmar la sentencia de primera instancia.

Patrimonio de casi G. 10.500 millones sin justificación

Según la acusación, entre los años 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales. Específicamente, el déficit es por el monto de G. 10.495.174.320.

En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía afirma que la esposa del ex titular del Ministerio Público fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.

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La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio pidieron la pena de 8 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón; y 5 años de prisión para su cónyuge.