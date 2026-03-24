Corte confirma nuevo juicio para el ex fiscal general Javier Díaz Verón

Este lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez Rolón, rechazó el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón.

La resolución permite avanzar hacia la realización de un nuevo juicio oral, que había quedado suspendido tras la presentación de dicho recurso.

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Argumentos de la Sala Penal

El máximo tribunal sustentó su decisión en varios puntos centrales:

Falta de sentencia definitiva: La Corte concluyó que el fallo del Tribunal de Apelación que anuló la absolución previa no pone fin al proceso, sino que ordena la repetición del juicio.

Reenvío obligatorio: Al detectarse irregularidades en el primer juzgamiento, corresponde la realización de un nuevo juicio ante otro tribunal.

Criterio jurisprudencial: La Sala Penal reiteró que resoluciones que disponen nulidad y reenvío no pueden ser objeto de casación.

Asimismo, se dispuso que las costas procesales sean asumidas por los recurrentes.

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Antecedentes del caso

El proceso se enmarca en la causa N.º 586/18 por presunto enriquecimiento ilícito, en aplicación de la Ley N.º 2523/2004.

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En diciembre de 2023, un Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado había absuelto a Díaz Verón y Morínigo. Sin embargo, la decisión fue apelada por las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera.

Posteriormente, en agosto de 2025, la Cámara de Apelaciones anuló completamente ese fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Recurso había frenado el nuevo juicio

En octubre de 2025, el inicio del nuevo juicio oral quedó en suspenso debido a la presentación de un recurso de casación por parte de la defensa, encabezada por el abogado Mario Elizeche Baudo.

El recurso estaba dirigido contra la resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución dictada en primera instancia.

Con el rechazo definitivo de la casación, el expediente será remitido al juzgado competente para la organización de un nuevo juicio oral y público.