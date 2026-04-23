Camión de gran porte vuelca en la ruta PY01 y deja un herido en Carapeguá

El vehículo era conducido por Miguel del Rosario Arrúa Lezcano, de 47 años, domiciliado en la ciudad de Villeta, quien resultó herido tras el vuelco. El percance involucró a un camión de la marca Scania, modelo 113MA, año 1994, chapa N° YAA650, de color rojo, con semirremolque tipo granelero de tres ejes, que transportaba un contenedor con herramientas.

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El accidentado fue asistido por bomberos voluntarios de Carapeguá y trasladado hasta el Hospital Distrital de Carapeguá, donde permanece en estado de observación.

En el lugar, efectivos policiales y agentes de la Patrulla Caminera trabajaron anoche en el despeje de la calzada y en la regulación del tránsito vehicular, a fin de evitar nuevos incidentes.

El procedimiento fue encabezado por efectivos policiales de la Comisaría 5ta.

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