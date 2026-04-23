Nacionales
23 de abril de 2026 - 06:59

Camión de gran porte vuelca en la ruta PY01 y deja un herido en Carapeguá

Transportista sufrió escoriaciones leves y el vehículo registró daños materiales tras un incidente en Carapeguá.
Transportista sufrió escoriaciones leves y el vehículo registró daños materiales tras un incidente en Carapeguá.

CARAPEGUÁ. Un camión de gran porte perdió el control y volcó sobre la calzada de la ruta PY01, en el tramo Paraguarí–Carapeguá, a la altura del arroyo Cascabel. El accidente dejó como saldo un conductor herido, quien fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. El hecho ocurrió este miércoles anoche, alrededor de las 21:00.

Por Emilce Ramírez

El vehículo era conducido por Miguel del Rosario Arrúa Lezcano, de 47 años, domiciliado en la ciudad de Villeta, quien resultó herido tras el vuelco. El percance involucró a un camión de la marca Scania, modelo 113MA, año 1994, chapa N° YAA650, de color rojo, con semirremolque tipo granelero de tres ejes, que transportaba un contenedor con herramientas.

El conductor perdió el control, cruzó el muro divisorio de la doble avenida y volcó en el carril contrario, en Carapeguá.
El conductor perdió el control, cruzó el muro divisorio de la doble avenida y volcó en el carril contrario, en Carapeguá.

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El accidentado fue asistido por bomberos voluntarios de Carapeguá y trasladado hasta el Hospital Distrital de Carapeguá, donde permanece en estado de observación.

En el lugar, efectivos policiales y agentes de la Patrulla Caminera trabajaron anoche en el despeje de la calzada y en la regulación del tránsito vehicular, a fin de evitar nuevos incidentes.

El procedimiento fue encabezado por efectivos policiales de la Comisaría 5ta.

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El vuelco de un camión de gran porte generó congestión en el tránsito vehicular en Carapeguá.
El vuelco de un camión de gran porte generó congestión en el tránsito vehicular en Carapeguá.