Suman a más adultos mayores al cobro de pensión: así podés saber quiénes son

En el marco de la inclusión gradual que hace el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de adultos mayores al programa de Pensión Alimentaria, la institución informó que el lunes 27 de abril 11.146 personas se sumarán a la lista de beneficiarios que comenzarán a percibir mensualmente 724.762 guaraníes.

La primera tanda de nuevos beneficiarios se distribuye de la siguiente manera:

8.062 beneficiarios de 68 años ( nacidas hasta noviembre de 1957)

1.778 personas de 69 años y más

285 miembros de comunidades indígenas

251 personas con discapacidad

40 extranjeros residentes en el país

730 beneficiarios reintegrados al programa

El MDS hace la salvedad de que las personas con 68 años, pero nacidas desde diciembre de 1957 hasta parte del mes de abril de 1958, serán incluidas en la siguiente partida.

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Implementación gradual

Es importante recordar que la Ley N° 7322/2024 establece que los paraguayos mayores de 65 años deben incorporados de manera automática como potenciales beneficiarios una vez que el MDS verifique los requisitos. Sin embargo, la inclusión se realiza de manera gradual en base a la edad, y a medida que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

El Gobierno informó que hasta la fecha son 360.183 los adultos mayores en situación de vulnerabilidad que ya pueden acceder al cobro de sus haberes mensuales.

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Para saber si tu nombre o el de tu familiar ya está dentro de la lista de beneficiarios, podés ingresar a este link: https://listadoam.mds.gov.py/

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