Carapeguá: MEC aún no mejora escuela con pabellón en peligro de derrumbe

Los padres de familia de la escuela Prof. Melania Zarza de Ramírez de la ciudad de Carapeguá indicaron que desde marzo de 2025 vienen reclamando la reparación de un pabellón compuesto por tres aulas y una galería. La infraestructura presenta serios daños estructurales y riesgo de colapso, explicaron.

Solicitaron apoyo a la Municipalidad de Carapeguá y el intendente Luciano Cañete (ANR-HC) les habría señalado que se trata de una obra de gran envergadura y que corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) atender el reclamo.

El padre de familia Gustavo Zanabria expresó que, si bien el área afectada se encuentra señalizada y los alumnos fueron instruidos para no ingresar, desconocen las condiciones reales en que se encuentra la estructura. Mencionó que se observan deslizamientos de las vigas, que preocupa a la comunidad educativa.

Mencionó que en varias oportunidades técnicos de la Dirección de Infraestructura del MEC verificaron el local escolar. Según relató, los funcionarios realizaron inspecciones y que, en la última visita realizada a finales de diciembre, se había anunciado que las obras comenzarían entre finales de enero e inicios de febrero.

Sin embargo, hasta la fecha no existe confirmación del inicio de la intervención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, en la cocina de la escuela solo se mejoró la pileta y se colocaron azulejos mediante un aporte de la Gobernación de Paraguarí, pero aún falta pintura y condiciones adecuadas de salubridad para los alumnos.

Lea más: Carapeguá: inician clases en un pabellón en peligro de derrumbe en comunidad de Aguai’y

Sin fecha de inicio de mejora

El director de la institución, profesor Eduardo Vera, manifestó que comprende la preocupación de los padres, la cual también comparte debido al estado del pabellón en riesgo de derrumbe. Señaló que ayer, jueves 23 de abril, nuevamente la institución fue visitada por un supervisor del MEC para el relevamiento de datos, sin que se registren avances concretos hasta el momento.

Lea más: Urge reparar escuelas en riesgo de derrumbe en Carapeguá y Caapucú

Finalmente, indicó que tanto él como la comunidad educativa esperan una pronta solución antes de que ocurra una tragedia. Explicó que se han activado los protocolos correspondientes, comunicando la situación a la supervisión educativa, a la Municipalidad y posteriormente a la Dirección Departamental del MEC.

También señaló que el sector afectado se encuentra perimetrado por seguridad y que los alumnos son instruidos para no acercarse, aunque el riesgo persiste al tratarse de niños. Asimismo, indicó que en días de pronóstico de tormentas o lluvias intensas suelen suspender las clases como medida preventiva.