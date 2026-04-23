IPS: ¿qué hará el nuevo presidente sobre falta de remedios y largas esperas?

Ayer miércoles, el presidente Santiago Peña anunció la salida de Jorge Brítez de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), en un contexto de recientes escándalos de supuesta mala praxis en hospitales de la previsional y constantes quejas de los asegurados por la falta de avances en el mejoramiento de los servicios de salud de la institución bajo su administración.

El presidente Peña designó como reemplazante de Brítez al doctor Isaías Ricardo Fretes, exdirector de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Armada Paraguaya, y exdirector del Hospital Militar Central, quien actualmente es jefe de Coloproctología de la Primera Cátedra de Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.

En conversación con ABC Color este jueves, el doctor Fretes reflexionó sobre el desafío que le espera al frente del IPS y dijo que “las funciones que voy a cumplir deben ser claras, transparentes, diáfanas y con resultados”.

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“Espero tener la sincera colaboración de los que ya están (en el IPS) para que yo pueda cumplir mi función como el pueblo espera”, añadió. “Hay mucha gente cansada de que venga el de turno y no haga nada”.

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“Desorden” y la forma de prevenir mala praxis

El nuevo titular del IPS dijo observar “mucho desorden en la parte médica” de la previsional, situación que atribuye en parte a la pérdida de una “estructuración protocolizada” en la formación de los médicos y el deterioro de la calidad de la formación de los médicos con el surgimiento de “universidades de garaje”.

“Por eso ocurren mamas o piernas indebidamente amputadas”, dijo, haciendo referencia a recientes escándalos de supuesta mala praxis médica que se registraron en hospitales del IPS.

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“El mejor método para protegerte de la mala praxis es la formación”, subrayó, y dijo creer que su formación castrense y su trayectoria como “formador de médicos” le ayudará a encarrilar aspectos deficientes en la atención médica que brinda actualmente la previsional.

Tiempos de espera

El doctor Fretes indicó que, para obtener “datos para armar un esquema terapéutico” que le permita corregir las deficiencias médicas del IPS, necesitará recorrer el país y ver ‘in situ’ la situación en que se encuentran los servicios de la previsional y entender, por ejemplo, “por qué a un paciente portador de hernia le derivan al Hospital Central, donde la lista de espera es tremenda, si pueden operarlo en ese lugar”.

En ese sentido, dijo que es necesario reducir los tiempos de espera para que los asegurados accedan a consultas o estudios, que pueden extenderse por varios meses.

Falta de medicamentos

Un motivo de constantes quejas de parte de los asegurados es la falta de medicamentos en la previsional, fármacos - muchas veces muy costosos – a los que los beneficiarios deberían poder acceder de forma gratuita, pero frecuentemente se ven obligados a adquirir por su cuenta en farmacias privadas.

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Sobre ese punto, el doctor Fretes dijo que debe analizar “cómo está el sistema de licitaciones” para la adquisición de medicamentos y “sentarme con los que manejan la plata” para entender por qué el IPS tiene una deuda de 300 millones de dólares con sus proveedores de fármacos.

Agregó que también debe corregirse la adquisición en exceso de algunos medicamentos que finalmente vencen sin ser usados.

“Dignificar” al médico

El titular del IPS enfatizó también la necesidad de “dignificar la imagen del médico” otorgándole más ingresos que le permitan trabajar en su formación.

“Hay más de 1.500 médicos que ganan 3.400.000 guaraníes”, señaló. Argumentó que un médico “medianamente formado” gasta alrededor de 20 millones de guaraníes por año en su formación, ya que debe estar suscrito a revistas científicas y viajar a congresos médicos.

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“No le podés obligar a tu soldado a caminar si no le cubrís la parte básica”, subrayó, y agregó que planea interiorizarse sobre “la parte económica” para analizar posibles soluciones a ese problema.