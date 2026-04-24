Luz Daniela enfrenta dura batalla contra el cáncer y su madre pide ayuda solidaria

Luz Daniela, una niña de apenas 5 años, se encuentra hospitalizada en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, y lucha hace siete meses contra un cáncer agresivo conocido como linfoma de Burkitt de alto riesgo, una enfermedad que cambió drásticamente su vida y la de su familia.

Lea más: Mía ya está en quirófano y la cirugía durará unas ocho horas

Oriunda de Ciudad del Este, la pequeña debe trasladarse constantemente hasta el Hospital Pediátrico para someterse a sesiones de quimioterapia, que implican internaciones de entre siete y ocho días. Estos viajes, sumados a los costos de medicamentos, alimentación y estadía, representan una carga difícil de sostener para su madre, Sonia Peralta, quien enfrenta la situación con recursos limitados.

Lea más: Niño con peritonitis aguda no pudo ser operado en el Hospital de Luque por falta de cirujano pediátrico

A esta difícil realidad se suma una tragedia reciente: hace tres meses, Luz Daniela perdió a su padre en un accidente de tránsito, lo que agravó aún más la situación emocional y económica de la familia.

Lea más: El tiempo corre para Bianca: su familia pide un “sí” a la donación de órganos pediátricos

“Hay días en que no tenemos ni siquiera para la comida. Cada viaje es una lucha, pero mi hija no se rinde“, expresó entre lágrimas Sonia Peralta, quien hoy recurre a la solidaridad de la ciudadanía para poder continuar con el tratamiento de su hija.

Lea más: Bianca Sofía enfrenta delicado estado de salud y urge un trasplante de corazón pediátrico

La familia necesita con urgencia apoyo para cubrir gastos básicos como medicamentos, traslados y alimentación. Además, solicitan donaciones de leche nutricional tipo Pediasure, así como ropas y calzados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Un corazón puede salvarle la vida a Bianca Sofía

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0975 434 911, correspondiente a Sonia Peralta, o realizar aportes a través de Ueno Bank (alias 7570 123).

Lea más: Hospital Pediátrico reprograma cirugías cardíacas por falta de insumos y medicamentos esenciales

El caso de Luz Daniela refleja una vez más la difícil realidad que enfrentan muchas familias que deben lidiar con enfermedades complejas sin los recursos necesarios, apelando a la solidaridad ciudadana para seguir adelante.