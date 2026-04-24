Ministro de la Corte pedirá informe sobre funcionarios comisionados con altos salarios

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia infomó que requirió un informe técnico exhaustivo sobre la situación de funcionarios comisionados que perciben altos salarios dentro de la función pública. El anuncio se da tras el escándalo que involucra a un relator asignado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien coincidentemente se recibió en la misma universidad que Hernán Rivas cuando no estaba habilitada.

El funcionario, comisionado desde la Corte, Widilfo Arévalo estaría percibiendo más de G. 26 millones mensuales como director de Gestión Interna en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Cifras “desproporcionadas”

Ante esta situación, Ramírez Candia expresó su preocupación por las cifras divulgadas, calificándolas como desproporcionadas frente a la realidad salarial de la mayoría de los trabajadores estatales. En ese sentido, solicitó la elaboración de un informe que permita esclarecer los criterios utilizados para la asignación de estos salarios.

El pedido incluiría datos como la cantidad de funcionarios actualmente comisionados, el desglose detallado de los salarios que perciben y la justificación de dichas remuneraciones. El objetivo es determinar si los montos se ajustan a las funciones desempeñadas y a la escala salarial vigente en la administración pública.

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“Realmente, no condice con el salario de la mayoría de los que trabajamos en la función pública”, sostuvo sobre el alto salario.