Dengue y alerta por reaparición del DENV-3: ampliarán zonas de vacunación, dice Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) confirmó ayer la reaparición del serotipo DENV-3 en Paraguay. El caso fue detectado en Asunción, en una persona que regresó recientemente de un viaje a Brasil.

Este hallazgo es significativo, ya que marca el primer registro de este serotipo en el año, lo que obliga a las autoridades a reforzar las estrategias de prevención. El licenciado Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), confirmó a ABC que se ampliará la vacunación a nuevas regiones con alta transmisión de dengue.

“Todavía estamos viendo quiénes cumplen con los requisitos para la implementación de esta vacuna; creo que para la próxima semana ya estaríamos habilitando más regiones”, indicó Cousirat.

Dengue: cambios clave en la estrategia

Departamento Central: La vacunación se liberará para los 19 municipios del departamento. Actualmente solo se aplicaba en 9, pero ahora cualquier ciudadano que resida en Central podrá vacunarse en los locales habilitados de la zona.

Nuevas ciudades incluidas: Se sumará Villarrica (Guairá), Coronel Oviedo (Caaguazú) y municipios de Alto Paraná como Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú.

Zonas que continúan: Se mantiene la disponibilidad en Asunción, departamento de Paraguarí (Yaguarón, Carapeguá y Paraguarí) además de Itapúa (Encarnación).

Cousirat indicó que el rango de edad permitido para recibir la dosis se mantiene hasta los 39 años. Consultado sobre si se está analizando ampliar hacia otros grupos etarios, fue tajante al indicar “no, eso se mantiene hasta 39 de edad”.

Baja adherencia: más de 65.000 dosis aún disponibles

Cousirat expresó su preocupación por la reducida cantidad de vacunados hasta el momento. A pesar de contar con un stock de 70.200 vacunas, solo se han aplicado unas 3.800 dosis entre primera y segunda aplicación desde que inició la inmunización en noviembre del 2025.

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El director del PAI instó a la población a acudir a los vacunatorios, especialmente considerando que aquellos que ya recibieron la primera dosis hace tres meses ya pueden completar su esquema.

Eficacia de la vacuna Qdenga contra el DENV-3

La vacuna disponible en Paraguay, conocida comercialmente como Qdenga, es una fórmula tetravalente. Esto significa que está diseñada para proteger contra los cuatro serotipos del dengue.

Investigaciones internacionales indican que pese a se ha observado que la eficacia contra el serotipo DENV-3 tiende a ser un poco menor en comparación con otros serotipos, sigue siendo una herramienta altamente efectiva para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes. Se insta a la ciudadanía a combinar la vacunación con la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares.