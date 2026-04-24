Dengue: confirman reaparición del serotipo DENV-3, importado de Brasil

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, confirmó esta tarde la detección del primer caso de dengue serotipo DENV-3 en el territorio nacional tras casi una década del último caso detectado en el país.

El caso fue identificado en Asunción en una persona con antecedentes de viaje a Brasil. La reintroducción de este serotipo eleva la preocupación de las autoridades, ya que incrementa la población susceptible y aumenta la probabilidad de que se registren casos graves de la enfermedad.

Dengue: no se tiene inmunidad contra el DENV-3

Según los registros históricos de Vigilancia de la Salud, el serotipo DENV-3 reapareció nuevamente en 2025 luego de que se detectará por última vez en Paraguay en 2016, cuando hubo una circulación compartida con otros serotipos. No obstante, la última gran epidemia por DENV-3 fue hace casi 20 años, entre el 2006-2007.

Al haber pasado tanto tiempo, la mayoría de la población paraguaya no tiene inmunidad debido a que casi todas las personas nacidas después de 2007, y aquellas que no se contagiaron en 2016, son totalmente vulnerables a este serotipo.

Además, cuando una persona que ya tuvo dengue de otros serotipos que son los que circularon recientemente y se infecta con un serotipo nuevo como el DENV-3, aumenta drásticamente la probabilidad de desarrollar dengue grave.

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Situación epidemiológica y regiones afectadas

A pesar de que la situación general se mantiene controlada y lejos de los récords históricos con un promedio de 363 notificaciones semanales, el informe epidemiológico de la fecha indica que se observa un crecimiento moderado de infectados. En las últimas tres semanas, se han confirmado 29 casos distribuidos en Asunción, Central, Concepción y Presidente Hayes.

En lo que va del año, el acumulado asciende a 157 diagnósticos confirmados en todo el país. En el último periodo se reportaron dos hospitalizaciones en Villa Hayes y Villa Elisa; sin embargo, ambos pacientes ya recibieron el alta médica y no se han registrado fallecidos.

Hospitalizaciones y vigilancia de chikunguña

En relación a la vigilancia de chikunguña, Vigilancia de la Salud indica que suman 10 casos confirmados a la fecha, de los cuales tres fueron importados desde Bolivia.

Las autoridades destacan que el brote que afectaba al municipio de Limpio se encuentra en franco descenso. No obstante, nueve regiones del país, entre ellas Itapúa, Amambay y Caazapá, muestran un aumento en las notificaciones.

Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o malestar corporal, el Ministerio de Salud resalta que es vital acudir a la consulta temprana y evitar la automedicación para prevenir complicaciones graves del cuadro. Se insta a la población de 6 a 39 años, a recibir la vacuna contra del dengue disponible en los vacunatorios.