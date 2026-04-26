Exjueza cuestiona firma de Hernán Rivas en su remoción, pero la Corte no responde

La exjueza en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Sady Carolina Barreto Torres, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con esta acción, Barreto pide examinar la legalidad de las resoluciones que dispusieron su remoción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), teniendo en cuenta que tuvo partición entonces el senador Hernán Rivas, sobre cuyo título de abogado existen dudas.

La exmagistrada acudió a nuestra redacción para denunciar además que desde la presentación de su acción radicada el 24 de febrero de 2025 ante la máxima autoridad judicial, la misma no fue notificada hasta la fecha de que al menos se le haya dado trámite a su escrito, que incluso ya cuenta con una presentación ampliatoria.

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Barreto Torres sostuvo que las decisiones que fueron adoptadas por el órgano juzgador estarían afectadas por vicios de nulidad absoluta. Esto, porque durante el procedimiento que derivó en su remoción por mal desempeño funcional se habrían cometido violaciones al debido proceso.

En este sentido, el argumento principal planteado por la defensa de Barreto es la participación del senador -actualmente con permiso- Hernán David Rivas Román en el proceso, cuya formación académica y legitimidad como miembro del JEM han sido blanco de duros cuestionamientos públicos desde que integró el órgano extrapoder.

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Barreto también señaló que presentó una ampliación de su acción en abril de 2026, solicitando la nulidad de los actos realizados en el JEM. Esto, como resultado del examen de constitucionalidad que deberá hacer la máxima autoridad del Poder Judicial pues la supuesta afectación al debido proceso podría invalidar las decisiones que llevaron a su remoción.

“Estamos hablando de actos nulos desde su origen”, sentenció la exjueza, que además adelantó que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si no halla justicia en las instancias nacionales.

Enjuiciamiento a jueza con voto de Hernán Rivas

De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del JEM, del 27 de junio de 2023, los miembros Óscar Paciello, Alfredo Enrique Kronawetter, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Garay, habían votado por la admisión de la acusación en contra de la entonces jueza de Paraguarí Sady Carolina Barreto Torres y solicitar su suspensión.

Por otra parte, los miembros Ramón Retamozo, Hernán Rivas, Hermelinda Alvarenga, y el presidente del órgano Rodrigo Blanco, había votado por admitir la acusación y no solicitar la suspensión de la magistrada.

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Sin embargo, en forma unánime, es decir, también con el voto de Hernán Rivas, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), había resuelto admitir la acusación particular formulada e iniciar el enjuiciamiento en contra de la jueza Sady Barreto.

Cabe recordar en este apartado, que Hernán David Rivas Román fue designado primeramente como representante de la cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 9 de junio de 2020, en esta fecha el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registró su título y también juró ante el entonces titular del órgano Enrique Bacchetta, sin tener matrícula de abogado expedida por la Corte.

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Recién el 7 de julio de 2021 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obtuvo su matrícula de abogado, tras jurar ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (fallecida).

Posteriormente, la Cámara de Senadores lo eligió para representar a la misma ante el JEM el 6 de julio de 2023; asumió como miembro el 10 de julio de ese año y ese mismo día fue electo presidente del órgano juzgador, cargo al que renunció el 2 de agosto de ese año. En septiembre Enrique Bacchetta solicitó a senadores que elijan a otro representante ante las dudas sobre el título de Rivas.

El “pecado” fue no cumplir órdenes, dijo exjueza Sady Barreto

En otro momento la exmagistrada señaló que, el conflicto que derivó en su remoción se originó en diciembre de 2022, cuando recibió presiones directas para dictar una resolución favorable a la firma “Fair Trade Acquisitions Corp”, representada por la abogada María Graciela Fariña.

“Yo he sido enjuiciada en su momento por no haber cumplido órdenes del exministro Antonio Fretes (ya jubilado), como efecto garrote”, denunció Barreto.