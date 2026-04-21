Caso Braulio Vázquez: IPS niega ocultar fallas médicas, tras filtración de negligencia

Tras la filtración de un informe de Auditoría Interna que detalla y reconfirma una serie de fallas críticas que derivaron en la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial, negando haber ocultado el documento. Aseguran que se encuentran en marcha “sumarios administrativos” y “planes de acción”.

Mientras que el documento publicado ayer por ABC expone una cadena de errores médicos y administrativos, primero en el Hospital Ingavi y posteriormente en el Hospital Central, el comunicado del IPS se centra en defender la cronología de su burocracia interna.

Según el ente, la auditoría médica y forense fue solicitada por la propia presidencia del IPS, a cargo de Jorge Brítez el 30 de enero, apenas dos días después del fallecimiento del comunicador. El informe, fue concluido el 10 de marzo y, de acuerdo al IPS, fue elevado inmediatamente al Consejo de Administración para su análisis.

Muerte en medio de sumarios y “mejora continua”

En el texto, la previsional subraya que el Consejo dispuso el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Superintendencia de Salud que también realizó una auditoría, presentando sus conclusiones en la primera semana de marzo.

“Dichas recomendaciones derivaron en procedimientos de investigación y la instrucción de sumario administrativo”, reza parte del documento que se emitió esta tarde, sin mencionar nombres de responsables ni medidas concretas sobre los profesionales involucrados en la atención de Vázquez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, informaron que el pasado 14 de abril se devolvieron los planes de acción a las áreas involucradas para su ejecución bajo un “proceso de mejora continua”.

Defensa ante acusaciones de ocultamiento

Uno de los puntos más enfáticos del comunicado es la negación del hermetismo. El IPS calificó de “erróneo” afirmar que se intentó ocultar el informe pese a que el documento que tiene fecha del 3 de marzo, nunca fue presentado a las instancias correspondientes. El IPS argumenta que el hecho de haber solicitado la auditoría de forma institucional es una prueba de su “compromiso con la objetividad y la transparencia”.

La opinión pública y los allegados a la víctima cuestionan que los detalles de la “cadena de errores” solo hayan tomado estado público mediante filtraciones periodísticas, dada la gravedad de los hallazgos que costaron la vida a un asegurado.

¿Qué dice la auditoría interna que el IPS dice que no ocultó?

El informe confidencial de auditoría del IPS que se dio a conocer ayer por fuentes internas del seguro social, reconfirmó que la muerte del Braulio Vázquez fue producto de fallas críticas que van desde el triage erróneo, equipos de diagnóstico descompuestos, falta de insumos que obligó a gastos de bolsillo y médicos de guardia ausentes.

El informe, de 86 fojas, contiene 31 observaciones en el que no solo se describe una mala praxis médica, sino un estado de abandono administrativo donde los equipos rotos, la falta de insumos y la desidia jerárquica sentenciaron al paciente.