Intendente Luis Bello en Miami: ¿escapando de la crisis en Asunción?

En medio de una crisis multidimensional que afecta a la Municipalidad de Asunción, el intendente, Luis Bello (ANR-cartista) decidió viajar a Miami, Florida. Bello participa en la Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026, que tiene como sede al Trump National Doral, un resort de lujo con campos de golf.

El viaje, iniciado ayer, miércoles 22 de abril, se extenderá hasta el lunes 27. Esta ausencia ocurre mientras la ciudad enfrenta serios problemas financieros y operativos.

El viaje del intendente fue comunicado ayer, miércoles, mediante un mensaje que tuvo ingreso a la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Bajo el lema “Empoderando ciudades, conectando líderes, impulsando el crecimiento”, la cumbre busca articular políticas públicas locales con inversión e innovación. Los temas centrales incluyen seguridad, movilidad, ciudades inteligentes, ciberseguridad, turismo y alianzas público-privadas.

Esta temática presenta un distanciamiento notorio de las condiciones actuales de Asunción, por lo que el viaje da la impresión de tratarse de un “escape” de la realidad asuncena.

La movida replica, además, la “huida” de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien en noviembre de 2024, pocos meses después de destapado el escándalo del desvío de bonos, se fue visto de compras por Florida con su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR-cartista), alegando también su participación en un curso.

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Asunción: realidad distinta

El viaje del intendente no ocurre en un momento cualquiera. Mientras Bello viaja, deja atrás una ciudad con infraestructura en ruinas y obras paralizadas. Los proyectos de desagüe pluvial del Abasto, San Pablo, Santo Domingo y General Santos avanzan muy lentamente.

Estas obras, que debieron ser financiadas con los bonos G8 (2022), sufrieron serios retrasos como consecuencia del desvío de los fondos para su financiamiento. Las zanjas abiertas en varios barrios de la capital, sumada a la inestabilidad climática, convierte a las calles de la ciudad en verdaderas trampas mortales para los ciudadanos.

Carlos Pereira, interventor de la gestión anterior, había documentado en su informe final, que, mediante terribles “prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, el exintendente Rodríguez desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que debían ser para obras, a gastos corrientes.

Obras prometidas con bonos emitidos anteriormente por Rodríguez, como la revitalización de la Estación de Buses de Asunción (EBA) y la del mirador de Itá Pytã Punta, siguen si empezar, mientras la infraestructura sigue en riesgo de colapso. Como concejal y presidente de la Junta, Bello avaló la gestión de Nenecho.

Municipalidad de Asunción en default financiero

A la vez que la infraestructura colapsa, las finanzas de la comuna también. La municipalidad atraviesa un default financiero con once incumplimientos en pagos de cuotas de intereses de los bonos.

La deuda por cupones vencidos solo en el año 2025 asciende a G. 81.271 millones. Los acreedores exigen condiciones consideradas ”leoninas" por concejales opositores, que denuncian el cobro de intereses sobre intereses.

Pero el compromiso por la emisión de bonos no es la única deuda que enfrenta la comuna. Al menos desde enero de 2026, Bello acumula más de G. 6.000 millones de retenciones de salarios que son reclamados por la asociación de funcionarios (Afuma).

En contraste, la administración de Bello arrastra la mala utilización del dinero heredada de la gestión anterior, con 15 veces más en salarios que en obras, durante el 2025. El 60% del presupuesto total se consume en servicios personales de la institución. En la EBA, se dilapidó el 115% de lo recaudado solo en sueldos. La inversión física real es casi nula, representando apenas el 4% ejecutado.

Otros problemas

La ciudad adolece, también, de caos vehicular crónico como consecuencia de las intervenciones viales tardías y obras abandonadas. Arterias vitales como las avenidas Eusebio Ayala o Augusto Roa Bastos sufren embotellamientos que afectan drásticamente a los ciudadanos.

Comercios locales en barrios intervenidos reportan caídas en ventas superiores al 50%. Muchos establecimientos gastronómicos han tenido que cerrar definitivamente ante el nulo avance municipal.

La recolección de basura sigue siendo una problemática crónica, ante la caída generalizada de la flota de camiones recolectores municipales. La semana pasada, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió la compra de camiones recolectores por sospechas de direccionamiento.

Bello hablará sobre el desarrollo de ciudades competitivas

La participación del intendente de Asunción, Luis Bello, en la cumbre de Miami, está prevista para mañana, viernes 24 de abril, a las 10:30, hora de Paraguay. Bello aparece como panelista del conversatorio: “Planificación urbana e inversión: instrumentos para el desarrollo de ciudades competitivas”.

En el programa de la cumbre se señala que: “La planificación urbana se ha convertido en un motor directo de generación de valor, empleo e inversión. La gestión del suelo y los servicios urbanos definen la competitividad de las ciudades. ¿Qué modelos equilibran crecimiento y sostenibilidad? ¿Cómo alinear planificación con inversión?”.

Además de Bello, estarán como panelistas: Margaret Peggy Brown, Presidenta de la Liga de Alcaldes del Estado de la Florida; Alcaldesa de Weston, Florida, Estados Unidos; Christian Fernando Portilla Pérez, Alcalde de Bucaramanga, Santander, Colombia; y Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellín, Antioquia, Colombia.

Elizabeth Arciniegas, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, será la moderadora.