Crisis por lluvias en el Chaco: así hacen llegar alimentos y medicamentos a comunidades aisladas

Las persistentes lluvias de las últimas semanas han dejado aisladas o en peligro de aislamiento a varias comunidades del Chaco, donde aún escasean los caminos de todo tiempo, lo que ha obligado al Gobierno a volver a desplegar un operativo de asistencia y evacuación de pobladores en zonas anegadas por las aguas.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dio algunos detalles de los operativos que están en curso principalmente en el departamento de Presidente Hayes, donde se está coordinando la asistencia por aire a cientos de familias en comunidades aisladas por las lluvias.

El ministro González explicó que la Fuerza Aérea Paraguaya desplegó hoy dos helicópteros a las localidades de General Bruguez y Puerto Pinasco, desde donde se hará la distribución de alimentos con coordinación de la Secretaría de Emergencia Nacional.

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Desde Bruguez se trasladará por aire comida para unas 110 familias de varias comunidades cercanas, mientras que el operativo en Pinasco apunta a asistir a 614 familias, indicó.

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Asistencia médica

Además, comentó que los dos helicópteros que partieron hoy al Chaco llevaban medicamentos y un equipo de médicos que irá a las comunidades a realizar consultas y, en caso de ser necesario, supervisar la evacuación de pobladores que necesiten atención médica más compleja.

El ministro González dijo que, según estimaciones de la Fuerza Aérea, el traslado de alimentos a las comunidades aisladas de Presidente Hayes debería ser completado el jueves.

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Sin embargo, enfatizó que las autoridades estarán pendientes de nuevas necesidades que vayan surgiendo posteriormente en ese y otros departamentos del Chaco.