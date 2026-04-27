Con trabajos “parches” buscan evitar el aislamiento de poblaciones rurales en Fuerte Olimpo

Más de 2.500 personas de las comunidades de María Auxiliadora, San Carlos, Toro Pampa, la escuela internada Ñu Apúa y numerosas estancias de la zona dependen de este camino para contar con una vía de entrada y salida hacia el casco urbano de Fuerte Olimpo, lo que permite el reabastecimiento de mercaderías, considerando que las embarcaciones llegan a esta capital departamental a través del río Paraguay.

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Esta es la única vía de comunicación con la que cuentan estas personas. El principal camino que los conecta con la nueva ruta bioceánica y, con ello, con el resto del país, presenta varios tramos inundados hace más de 15 días, tras las lluvias torrenciales y, principalmente, por la falta de canalización por parte de las empresas adjudicadas por el MOPC.

Subcontratación

La reparación de este tramo de 62 kilómetros debía ser ejecutada por la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por un monto cercano a los G. 9.000 millones por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La mencionada firma vial envió solo dos precarias maquinas a la zona de Puerto Casado y no pudo cumplir con los trabajos. Procedió a subcontratar a la empresa Mawes S.A., otra de las adjudicadas para estas reparaciones, por un costo cercano a los G. 8.000 millones.

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La empresa subcontratada realizó intervenciones en varios tramos y, aunque no ejecutó los levantamientos a la altura necesaria en algunos sectores, ni instaló los tubos requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de desagüe, logró que actualmente se pueda transitar por este camino, que aún presenta cortes en los kilómetros no intervenidos.

El sábado, aprovechando la ausencia de lluvias, la misma empresa procedió a desagotar los sectores inundados y despejar tanto el agua como el barro, permitiendo la circulación sin mayores inconvenientes, al menos de forma temporal, ya que siguen siendo necesarios trabajos de elevación del terraplén ante futuras precipitaciones.

Trabajo de pobladores

Una vez más, personal de estancias y pobladores de la zona del colegio internado Ñu Apúa, donde asisten hijos de peones e indígenas del departamento, procedieron a desagotar los tramos inundados. A esto se sumó posteriormente personal de la Gobernación, que colaboró con la colocación de tubos para evitar nuevas inundaciones del camino.

Este tramo, de aproximadamente 30 kilómetros, permite mantener la conexión con la localidad de Toro Pampa y, desde allí, con la capital departamental. De ahí la importancia de mantenerlo transitable, ya que también posibilita el uso de caminos alternativos para llegar hasta la ruta bioceánica, dependiendo del tipo de vehículo, que en la mayoría de los casos debe ser de doble tracción.

Camino inundado

Hace dos semanas, el tránsito se encuentra interrumpido en el principal camino que une a las comunidades de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo con la ruta bioceánica y, a través de esta, con el resto del país. El punto más crítico se ubica en la zona conocida como “Búfalo”, donde un tramo de aproximadamente 10 kilómetros permanece bajo agua.

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Esto provoca la suspensión del servicio de transporte público, una situación que afecta en gran medida a los pobladores, considerando la escasez de medios de traslado en el departamento. Asimismo, los ganaderos no pueden movilizar sus animales hacia los centros frigoríficos.

Si bien aún no se registra un desabastecimiento total en las comunidades de estos distritos, los precios de los productos en los comercios se han duplicado debido al elevado costo del flete que deben asumir los comerciantes, ya sea utilizando caminos alternativos o recurriendo al transporte por embarcaciones.