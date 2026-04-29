Camino al 1 de Mayo: sindicatos convocan a “cacerolazo” contra Santiago Peña

Diversos sindicatos agrupados en Corriente Clasista y Combativa (CCC) anuncian que se movilizarán este miércoles para hacer escuchar el reclamo obrero en el marco de las actividades por el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Según la convocatoria difundida, el encuentro está fijado para las 19:00 en la Plaza Manuel Ortíz Guerrero sobre la Avenida Mariscal López (frente a la ex cárcel del Mujeres del Buen Pastor), desde donde se marchará hacia Mburuvicha Róga, la residencia presidencial.

“Nos convocamos a golpear nuestras cacerolas vacías porque el salario mínimo no alcanza, porque falta trabajo, porque en IPS casi no hay medicamentos ni atención adecuada”, señala parte del comunicado de la CCC.

Proponen huelga general

La Corriente Clasista y Combativa anuncia también que exigirán a las centrales obreras acoplarse a una huelga general “ante la política de entrega del gobierno de Santiago Peña y sus cómplices”.

Añade asimismo que durante el encuentro expondrán una lista de exigencias para la próxima agenda de lucha y acciones.

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“Salario mínimo debe ser de G. 7,6 millones”

Semanas atrás, trabajadores de la Corriente Clasista Combativa protestaron frente al Ministerio de Trabajo (MTESS) para exigir una audiencia pública y la participación activa en el debate sobre el aumento de salario mínimo.

Afirmaron que un análisis colectivo basado en la experiencia diaria de trabajadores de distintos rubros fija el costo de vida en G. 7.614.000 y reclamaron que ese monto sea considerado como salario mínimo en el país.

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