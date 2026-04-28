Conasam busca “pacto político” para definir reajuste del salario mínimo

Este martes se realizó una reunión del Consejo Consultivo Tripartito en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con la participación de la ministra Mónica Recalde, representantes de las centrales obreras y referentes del sector empresarial. El resultado principal es el compromiso de convocar al Conasam (Consejo Nacional de Salarios Mínimos) para la próxima semana, donde se establecerá formalmente el incremento del salario mínimo.

Aunque todavía no se barajan porcentajes oficiales, existe un compromiso del Ministerio de Trabajo para establecer un “pacto político” con los sectores involucrados. El objetivo es que el incremento se base en "parámetros realistas", según había informado el periodista Diego Díaz.

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Por otro lado, las centrales obreras sostienen que la estructura actual está agotada y mal diseñada. Argumentan que el cálculo realizado por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la canasta básica no condice con lo que la gente paga realmente en el súper o en el mercado.

Por ello, exigen que, tras definir este aumento, se trabaje de inmediato en una reestructuración total del sistema de cálculo del salario mínimo.

¿Cuánto debería subir el salario?

El debate en la Conasam se anticipa intenso debido a las diferencias entre los sectores.

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El sector sindical ofrece propuestas ambiciosas. Piden un aumento que oscila entre el 20% y el 25%. Algunos sectores más radicales incluso plantean que la base salarial debería ser de G. 7.500.000 para cubrir las necesidades reales.

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El sector empresarial instan a la “legalidad y racionalidad”. Su postura inicial es mantener el ajuste vía IPC (Índice de Precios al Consumidor), evitando saltos que puedan afectar la estabilidad económica de las empresas.

Mientras que el Ejecutivo busca un punto de equilibrio para lograr una recuperación real del poder adquisitivo antes de la fecha límite del 30 de junio, tal como estipula la normativa vigente.

Actualmente, el salario mínimo legal en Paraguay, vigente desde julio de 2025, es de G. 2.899.048, con un jornal diario de G. 111.502. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), unas 269.000 personas perciben este monto, lo que representa el 15,9% de la fuerza laboral asalariada del país.