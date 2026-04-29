Funcionario que supuestamente cobraba para agilizar turnos en Incan no operaría solo, sostiene Apacfa

Hoy se dio a conocer que el fiscal Luis Piñánez imputó por presunto tráfico de influencias y solicitó medidas cautelares para Pánfilo Saldívar (63), funcionario del Incan detenido el martes por supuestamente exigir sumas de dinero a pacientes a cambio de agilizar turnos médicos y cirugías.

El funcionario del Incan fue detenido en un procedimiento de entrega vigilada de la suma de G. 2.000.000, dirigido por el fiscal, bajo la sospecha de que el mismo lideraba una red de cobros irregulares a pacientes oncológicos. El dinero fue entregado por un paciente que anteriormente ya le había entregado el monto de G. 1.000.000.

Juana Moreno, miembro de Apacfa, lamentó la situación, pero afirmó que el funcionario no estaría solo en el esquema.

“Es lamentable por la institución, es lamentable por los buenos funcionarios y profesionales que hay en el Incan que este señor y otros, porque desde mi punto de vista este señor no está solo en esta situación (...) Ojalá de que se pueda llegar a la raíz de esta situación y como nosotras estábamos diciendo desde ayer, que paguen todos los involucrados, sin distinción de algún cargo que esté ocupando en este momento en el Incan”, refirió.

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Funcionario del Incan detenido por cobro para agilizar turnos

El paciente que participó de la entrega vigilada se sometió al procedimiento quirúrgico correspondiente en el Incan y tras el análisis de la biopsia, le informaron que la patología detectada no revestía carácter cancerígeno, sino benigno, razón por la cual no correspondería una segunda cirugía.

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Sin embargo el ahora detenido volvió a contactar con el paciente de 41 años por WhatApps para exigirle que el saldo de lo que le debía ascendía a G. 2.000.000, elevando el monto total requerido a G. 5.000.000

Según Juana, tras este segundo pedido es que se presentó la denuncia y se realizó la entrega vigilada. Explicó que los pacientes que acuden al Incan ya pasaron previamente por otro servicio del que fueron derivados para consultar en el hospital oncológico especializado.

“Si uno ya tiene una biopsia, ya cuenta con una biopsia en donde sí que sale que estás con un tumor y que ese tumor es cancerígeno o válido, o estás con una ecografía que está mostrando que tenés tumores o una resonancia magnética, una tomografía, entonces el paciente va y se ficha en el Incan y una vez que se ficha ese mismo día, el paciente es atendido por un médico ya del Incan”, precisó.

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Agregó que quien se encarga posteriormente del pacientes es el técnico del triaje y a partir de allí el profesional es el que se encarga de derivar al paciente al especialista que va a necesitar, sea de oncología clínica o de cirugía, o de radioterapia.

Aclaró que cuando ya están en tratamiento, el mismo médico ya se encarga de agendar al paciente, pero es el mismo paciente el que se anota en admisión.

Riesgo de falta de medicamentos

Si bien gran parte de los centros de servicio de salud tienen escasez de medicamentos, Moreno dijo que actualmente los pacientes con cáncer no están afectados por la escasez, pero dijo que deben estar alertas a raíz de una situación problemática relacionada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las deudas que tienen con las farmaceúticas, la cual llegó a casi US$ 1.000 millones.

Afirmó que su temor siempre es que esas empresas que no están cobrando cesen la entrega de los productos en tiempo y forma, pero aseguró que si bien atravesaron por eso hace unos meses, actualmente ya superaron esa situación.

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“Si bien hay días que, por ejemplo, hoy se acaba un medicamento, entonces se trata de ver que en el menor tiempo posible ese medicamento pueda ser restituido nuevamente. Ojalá continuemos de esa manera, porque nosotros como asociación lo que vamos a defender siempre es el derecho al paciente. Nosotros lo que queremos es que los pacientes reciban en tiempo y forma su medicamento, que no estemos más suplicando la falta de medicamento”, sostuvo.