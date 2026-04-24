Mario Abdo califica de terrible decepción a Emiliano Rolón Fernández

En una entrevista en radio Concierto de Ciudad del Este, el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez (2018-2023) respondió por primera vez a la consulta sobre la elección del fiscal general del Estado acaecido a finales de 2022, y que finalmente recayó en la figura del entonces camarista Emiliano Rolón Fernández.

El profesor Rolón Fernández fue electo en diciembre de 2022 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como nuevo titular del Ministerio Público de una terna de candidatos propuesta por el Consejo de la Magistratura (CM), que completaba la exministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas y del entonces camarista Gustavo Santander Dans (electo en marzo de 2023 ministro de la Corte Suprema de Justicia).

Posteriormente, la Cámara de Senadores otorgó a Rolón Fernández el acuerdo constitucional por unanimidad. Asumió el cargo en el Ministerio Público en marzo de 2023.

En tres años de gestión, el fiscal general es muy cuestionado por amplios sectores de la sociedad por su deficiente labor al frente del Ministerio Público. Sobre todo en causas que salpican a políticos, sobre todo colorados; el caso denuncia del expresidente Horacio Cartes por supuesta filtración de secretos de servicio donde está imputado Mario Abdo, el diputado disidente Mauricio Espínola y exfuncionarios, y en la causa del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, entre otros.

Abdo Benítez fue consultado concretamente cómo evalúa la gestión de Rolón Fernández al frente de la Fiscalía General del Estado. Respondió: " Y hay decepciones terribles, hay decepciones terribles". Indicó que si elegía Pérez Rivas también tendría problemas porque consideró que no se dejaría presionar.

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“Y a lo mejor ya le hubieran echado (a Cecilia Pérez) no se iba a dejar presionar, entonces ya la hubiesen echado. Yo confío en que no se iba a dejar presionar. Porque esa es la realidad. Si vos tenés un juez que no es independiente. Si vos eras poderoso, eras presidente de la República. Y si yo ponía un ministro de la Corte. O sea, si esa era mi intención poner un ministro de la Corte, amigo mío. Yo sabía que después iba a ser amigo, no de Marito, sino del próximo presidente de la República“, expresó el exjefe de Estado.

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Insistido sobre el perfil de Rolón Fernández, el líder de Añetete respondió que lo eligió de la terna porque es un “karaí guazú”. “(Rolón Fernández) Un hombre que está ya en su última etapa de su vida profesional. Un hombre que demostró cierto tipo de carácter en momentos difíciles que vivió en la historia paraguaya. Entonces, yo quise que la Fiscalía General no sea un órgano primero donde sea un espacio para satisfacer el ego o la visibilidad de alguien, o de alguien que por su propia juventud, no digo solamente en el caso de Cecilia (Pérez), si no hablo del perfil, pueda ocupar un cargo futuro, sino que sea alguien de salida que pueda garantizar el buen funcionamiento de un órgano tan importante para la sociedad paraguaya”, expresó el extitular del Poder Ejecutivo.

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“Cecilia era mi ministra”

En otro momento de la entrevista, Abdo Benítez dijo que en el momento de la elección de la terna de fiscal general de Estado, la doctora Cecilia Pérez se desempeñaba en el cargo de ministra de Justicia. Destacó el carácter de la entonces secretaria de Estado y exasesora en seguridad presidencial. “Imaginate una cosa, mi ministra estaba ternada para ser fiscal general del estado, mi ministra, Cecilia Pérez. Bueno, si yo quería el control de la fiscalía ¿A quién le hubiese elegido?“, cuestionó.

Apuntó que como Presidente de la República tuvo la oportunidad de “tener a alguien totalmente sumiso o por lo menos aliado estratégico”.

Indicó además que conoce el carácter de Cecilia Pérez y que “no cumpliría las órdenes de nadie”. “Para hacer lo que tiene que hacer y no para cumplir órdenes, pero de cualquier manera yo apunté a la trayectoria, a la carrera, a poder tener un órgano que esté realmente al servicio de la sociedad y a poner desde mi visión y desde mi interpretación a un karaí guasu que ya estaba retirándose de su carrera profesional”

Admitió que creyó que la Fiscalía General del Estado necesitaba “alguien serio, equilibrado, con templanza”. “Bueno, lastimosamente todo eso tampoco te garantiza, aunque eso fue la intención”, lamentó.

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“Justicia con integridad”

En otro momento, Mario Abdo Benítez expresó su ideal de justicia en Paraguay. Afirmó que “un juez o fiscal o miembro de la Corte Suprema de Justicia”, deben tener un itinerario basado en la integridad y en el respeto al Estado de Derecho.

“Lo que queremos es tener garantía en el sistema y no en las personas. Y eso, yo sé que nos cuesta mucho, nos falta mucho, nos falta mucha educación, grado de civilidad, carácter, integridad en todo lo que representa integridad, porque la integridad requiere de tener la suficiente independencia para decirle no a los poderosos y el carácter que la Justicia funcione para qué, para que yo, ciudadano, pueda tener garantías en un sistema que funciona”, remarcó el exjefe de Estado.

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Abdo Benítez indicó, finalmente, que si el sistema funciona, se tendrá “otra calidad de democracia en el Paraguay”.