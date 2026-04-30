Crisis en el Chaco: camioneros varados desde hace tres semanas

El ingeniero Gabriel Arar relató que, junto a sus dos vehículos, hay ocho camiones más que se encuentran atrapados en la misma situación. La preocupación se centra en los choferes que con el transcurrir de los días están comenzando a quedarse sin provistas.

“No hay forma de salir por el Cruce 65 hasta Toro Pampa. Están arreglando el camino desde Toro Pampa hacia Fuerte Olimpo, pero no entiendo por qué empiezan de allí si el acceso principal es desde abajo y ese tiene como cincuenta cortes”, cuestionó.

El aislamiento afecta a comunidades enteras como María Auxiliadora, Toro Pampa y Bahía Negra. Arar criticó la falta de alternativas viables, señalando que los caminos privados de estancias aledañas pretenden cobrar peajes “altísimos” para permitir el paso, aunque reconoce que el uso de esas vías alternativas terminaría por destruirlas también debido al peso de los camiones.

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Inactividad genera millonaria pérdida

En cuanto al impacto económico personal, el ingeniero estima pérdidas que ya rondan los 50 a 60 millones de guaraníes solo por los días de inactividad. La situación se agrava con el reciente aumento del precio del gasoil, lo que vuelve casi inviable la operación en una zona que hoy se describe como “totalmente abandonada”.

Varados también en Esteban Martínez

Arar hizo referencia también a la situación de otros camioneros que tienen sus vehículos en la localidad de Teniente Esteban Martínez, Alto Paraguay. En este lugar hay por lo menos 45 camiones de gran porte, cargados de granos y ganado que deben ser llevados a los frigoríficos; ante la dramática situación, se optó por soltar a los animales para que no mueran por falta de agua y alimento.

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“Algunos colegas tuvieron que soltar sus animales en el camino; es una pérdida tremenda. Cada carga vale más de 300 millones de guaraníes”, manifestó Arar.

Denuncian pedido de dinero en puesto de control

En las últimas horas también trascendió un vídeo grabado por una comerciante que transporta mercaderías desde Concepción hacia María Auxiliadora, Alto Paraguay. La persona relata que ante la imposibilidad de cruzar por Toro Pampa, tomaron una ruta alternativa, pero se toparon con un puesto de control policial donde no los dejan pasar y hasta les piden dinero.

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