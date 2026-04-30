El aislamiento golpea el bolsillo, pero no faltarán el asado ni la cerveza en Alto Paraguay

Los precios de los cortes de la carne para la parrilla o el asador están por las nubes, algo incomprensible en esta parte del país caracterizada por la producción ganadera. Actualmente, el costo de los cortes de primera, y en especial los seleccionados para el asado, alcanza G. 45.000 por cada kilo y antes era de solo G. 30.000, en tanto que la carne de cerdo y de oveja se comercializa a G. 35.000.

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A pesar del elevado costo, las personas se disponen a celebrar con todo el Día del Trabajador, con el tradicional asado, acompañado de la infaltable rubia espumante. Se puede observar que las bodegas de la comunidad cuentan con suficiente stock de cervezas de diferentes marcas, cuyos precios, y a pesar de lo dificultoso que representa traerlas hasta este lejano lugar, se mantienen en lo ofertado habitualmente, sin que exista suba alguna, al menos por el momento.

Para este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, se anuncian celebraciones comunitarias en diferentes instituciones públicas, donde se asegura el consumo en abundancia del tradicional asado a la estaca, por supuesto acompañado de mucha cerveza o birra como se acostumbra decir.

Proselitismo

La celebración de este día especial del trabajador viene acompañada también de las futuras elecciones municipales, por lo que, de seguro, más de algún elector recibirá apoyo económico para la compra de la carne y la cerveza, con lo que tendrá asegurado su festejo, algo que no se debería realizar, pero que lamentablemente es parte de nuestra política criolla.

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De hecho, las celebraciones se inician hoy, atendiendo que en todas las comunidades del Alto Paraguay los maestros están festejando su día, y por supuesto, con la carne asada a la brasa y el brindis con la bebida espirituosa.

A diferencia de otras comunidades, en Fuerte Olimpo el precio de la cerveza, dependiendo de la marca, es casi similar al ofertado en las bodegas de la capital del país. Esto se debe a que algunos grandes comercios realizan la compra de esta bebida a través de grandes planchas o volúmenes, lo que permite abaratar el precio final para el consumidor.

Este tipo de actividades o festejos viene a suplir en algo los problemas generados por el aislamiento, es decir, tener al menos unas horas de alegría en medio de otras tantas necesidades sociales que a diario deben soportar los pobladores en el Alto Paraguay.

<b>Aislamiento</b>

En el Día del Trabajador, numerosas personas que trabajan como constructores o albañiles, comentaron que la falta de caminos hace que queden sin trabajo de manera temporal, atendiendo que no se pueden traer los materiales desde otras regiones, por lo que las obras necesariamente deben parar. Esto se debe a que en la zona no se produce ningún tipo de materiales relacionados con la construcción.

El aislamiento forzado conspira además contra la actividad de los comerciantes. Varios de ellos, acostumbrados a recibir sus cargas en grandes proporciones a bordo de camiones de gran porte. En este sentido, Elvio Servín señaló que esperaba mercaderías, atendiendo el Día del Maestro, del Obrero, de la Madre, entre otras actividades.

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Pero al no poder recibirlas, “recurrimos a adquirir mercaderías en pequeñas cantidades desde la ciudad de Vallemí y traerlas en embarcaciones”. Explicó que esto representa una erogación complementaria, ya que los productos no los adquirimos de los grandes proveedores como lo hacemos en la capital del país. Además, el flete en embarcación, sumado al pago de los estibadores, es mucho mayor al realizado por vía terrestre, señaló.

Se cumplen en la fecha 17 días de aislamiento de las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. No se puede utilizar el único y principal camino que une a los pobladores con la ruta bioceánica y, con esta, con todo el país. Existe un tramo de unos 10 kilómetros tomados por las aguas.