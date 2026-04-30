Justicia y periodismo: llaman a priorizar la información responsable y confiable

Comunicadores sociales de medios impresos, digitales, radiales y televisivos del departamento de Paraguarí participaron de una capacitación sobre “Información judicial y calidad informativa: desafíos actuales”. La actividad se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día del Periodista Paraguayo, celebrado el pasado 26 de abril.

Fueron instruidos sobre la importancia de informar respetando los derechos de las víctimas, de niños y adolescentes, así como de los procesos con restricciones legales. El eje central fue claro: lo importante no es informar primero, sino informar mejor.

El evento fue organizado por el Consejo Directivo de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. Como panelista principal estuvo el director de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, abogado Luis Giménez Sandoval, quien destacó que el desafío del periodismo actual radica en priorizar la calidad y la responsabilidad en la comunicación pública.

Asimismo, Giménez Sandoval recordó que el acceso a la información es un derecho y que comunicar con precisión y transparencia contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.

Los tres criterios de oro

El expositor abordó los tres “criterios de oro” del periodismo judicial. El primero consiste en verificar el estado real de la causa, considerando que no es lo mismo estar imputado, procesado o condenado. El segundo señala la necesidad de confirmar siempre con la fuente oficial, evitando difundir rumores o filtraciones incompletas. El tercero enfatiza la importancia de priorizar la precisión sobre la inmediatez, ya que llegar primero pierde valor si la información es incorrecta.

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Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, la jueza Rosalinda Guens, destacó que el periodismo cumple un rol fundamental como canal de comunicación entre las instituciones y la sociedad, afirmando que los comunicadores son “las voces del departamento”. En ese sentido, reiteró la apertura del sistema judicial para atender consultas en cualquier momento, con el objetivo de brindar información clara y oportuna.

Al término del evento, los periodistas presentes recibieron reconocimientos por parte de las autoridades judiciales. También estuvieron presentes la vicepresidenta segunda del Consejo de la Circunscripción Judicial, abogada Rosana Vouga, y el camarista del Tribunal de Apelación, abogado Germán Leonardo Benítez.

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Los comunicadores distinguidos por su trayectoria y participación en la charla fueron: Juan Lino Ruiz Díaz, Heriberto González, Emilce Concepción Ramírez, Dahiana Jazmín Guerrero Espínola, Luis Fioretti, Virgilio Ruiz Díaz, Zunilda Agüero, Jorge Manuel Leiva, Alcides Ruiz Díaz, Reinaldo Gayoso, Gilberto Rufinelli y Rodolfo González.