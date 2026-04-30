Petropar confirma cobro de garantía tras rescindir contrato con firma catarí

Petróleos Paraguayos (Petropar) finalmente rescindió el contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que incumplió la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones.

El presidente de Petropar, William Wilka, recordó que cuando asumió el cargo señaló que iba a esperar hasta finales de abril, fecha que vencía el contrato, pero que mientras tanto iba a seguir gestionando para tratar de que el producto llegue.

“Llegó la fecha de vencimiento del contrato, no llegó el producto. Hemos iniciado la gestión de rescisión del contrato con esta empresa y a activar el cobro de la garantía bancaria, el cual ya hemos cobrado antes de ayer (US$ 3.050.000)”, explicó Willka.

La cancelación del contrato se concretó a través de la Resolución PR/WW N° 152/26, del titular de la petrolera pública, William Wilka, con fecha del 20 de abril último, pero que recién se dio a conocer ayer en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Lea más: Por fin Petropar rescindió el contrato con firma catarí, pero nada se sabe de la garantía

“De esta forma estamos cerrando este capítulo, en el cual hemos insistido bastante para contar con este producto”, remarcó el titular del ente estatal, quien reiteró que no realizaron ningún pago o anticipo a la empresa catarí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, afirmó que Petropar no realizó ningún pago ni anticipo.

Se consigue, pero a un alto precio

El conflicto en Medio Oriente es actualmente el factor determinante en el aumento de los precios debido a la inestabilidad en una región que concentra gran parte de la producción mundial.

Con respecto a esto, el titular de Petropar mencionó: “No hay una visibilidad de que los precios puedan bajar de una forma rápida. Nosotros somos tomadores de toda esta variable que está sufriendo el mercado".

Apuntó que no existe problema para conseguir combustible, pero la cuestión es que se está consiguiendo a un alto valor.

“La idea es que los ajusten que se tengan que hacer se los haga de forma gradual responsable y que no haya ningún daño patrimonial a la empresa. En algún momento van a volver a bajar los precios y como siempre queremos ser los primeros", finalizó.