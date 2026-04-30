Prisión preventiva para funcionario del Incan que cayó durante entrega vigilada

El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia estableció que el funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) Pánfilo Saldívar, de 63 años, cumplirá prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú u otro establecimiento que las autoridades penitenciarias consideren más adecuado.

En una audiencia de imposición de medidas realizada hoy, la abogada Carmen Noelia Saldivar Velázquez asumió la defensa del funcionario público procesado por supuesto tráfico de influencias y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Para el efecto, la letrada presentó el título de un inmueble individualizado como finca N° 9.452 de Itauguá y de un automóvil de marca Toyota, tipo Platz, año 2002, ambos de propiedad del Saldívar. Asimismo, agregó el certificado de trabajo en el Incan, certificado de nacimiento de sus menores hijas y certificados médicos.

En ocasión de presentar imputación, el fiscal Luis Piñánez la aplicación de medidas cautelares como la prohibición de salir del país, así como la prohibición expresa de comunicación por cualquier medio o interpósitas personas con la víctima, así como la de comparecer ante el juzgado.

Argumentos para la prisión preventiva

Sin embargo, al momento de examinar las circunstancias que hacen al caso, Estigarribia consideró que el peligro de fuga no podrá ser mitigado con las medidas requeridas por la Fiscalía y la defensa. Asimismo, el magistrado destacó la gravedad del hecho investigado, más allá del valor del dinero incautado.

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“(...) la conducta atribuida se desarrolla en un contexto particularmente sensible, en tanto los hechos habrían tenido lugar en el ámbito de un establecimiento público de salud, involucrando a un funcionario que, aprovechando su posición dentro de la estructura administrativa, habría requerido beneficios económicos a una persona que atravesaba una situación médica delicada”, explicó.

“Esta circunstancia no solo incide en la valoración de la gravedad del hecho, sino que además revela un significativo nivel de afectación a la confianza en la función pública y al acceso regular a servicios esenciales, extremos que permiten afirmar una mayor lesividad desde una perspectiva cualitativa, con independencia del monto económico involucrado”, agrega el juez.

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Finalmente, Estigarriba concluye que “valorados de manera conjunta los elementos de sospecha existentes, la gravedad concreta del hecho en función de su contexto y las circunstancias personales del imputado, así como la insuficiencia de las medidas menos gravosas para neutralizar los riesgos procesales, se concluye que se encuentran reunidos los presupuestos legales que justifican la imposición de la prisión preventiva”.

Dinero para “agilizar” trámites en el Incan

Pánfilo Saldívar, quien cumplía funciones administrativas en el área de Admisión del Incan, fue detenido en la tarde del martes pasado tras una entrega vigilada de G. 2.000.000, procedimiento dirigido por el fiscal Luis Piñánez. Según la denuncia, el dinero es parte de los G. 3.000.000 que el funcionario exigió para realizar una cirugía en el Incan, por un cuadro de diverticulitis aguda asociada a un tumor.

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La imputación revela que en una ocasión anterior, el mismo paciente, de 41 años, había pagado G. 1 millón a Saldvívar con el mismo propósito.