Salud convoca a padres para inmunización gratuita contra el virus sincicial respiratorio

Días atrás, el Ministerio de Salud de México anunció la incorporación de una nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) al esquema nacional de vacunación, dirigida a mujeres embarazadas,

Por su parte, Paraguay adopta la aplicación de esta vacunación en recién nacidos, algo que ha tenido muy buenos resultados comparando con la cantidad de bebés fallecidos entre el año 2022 y 2023, explicó Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Apuntó que actualmente no hay fallecidos por este virus y que desde el 7 de abril hasta la fecha llevan 17 mil dosis aplicadas.

“Nuestro país está implementando la inmunización de esos niños con el biológico llamado NIR-Sevimab. Es un anticuerpo monoclonal que brinda la protección contra este virus que es responsable de los casos de bronquiolitis y neumonía”, señaló Cousirat.

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El director de PAI indicó que este año estan enfocados en los niños nacidos desde noviembre del 2025 hasta julio de este año. “Es muy importante que los padres que puedan acudir al vacunatorio, donde van a encontrar este biológico. Tenemos 60.000 dosis disponibles y sin ningún costo para el ciudadano”, dijo.

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En otro momento remarcó que la prioridad es para los menores de un año que tengan factores de riesgo. “El primero de todos es la prematurez, que hayan nacido prematuros menos de 32 semanas, que hayan pesado menos de 1.500 gramos y que hayan requerido oxígeno suplementario en altos litros”, dijo.

“También tenemos a los niños con cardiopatía congénita, así que tenemos un grupo de población priorizada para esta inmunización”, finalizó Cousirat.