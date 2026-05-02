Bullying: este es el mensaje del MEC y la respuesta de docentes en el Día contra el Acoso Escolar

Con la difusión de un vídeo en redes sociales, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitió un mensaje para crear consciencia en el Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se recuerda cada 2 de mayo.

La fecha fue establecida en el 2013 por la organización Bullying Sin Fronteras y avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), para visibilizar y combatir el maltrato físico y psicológico en centros educativos, que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo.

“El acoso escolar deja marcas que muchas veces no se ven a simple vista. Una palabra hiriente, una burla constante, el aislamiento o la humillación pueden afectar profundamente la autoestima, la confianza y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes”, indican desde la cartera educativa.

El bullying no debe normalizarse ni minimizarse, piden desde el ministerio. “Sus consecuencias impactan en la convivencia, el aprendizaje y las relaciones entre pares, generando miedo, tristeza y silencio en quienes lo atraviesan. Construir espacios educativos más empáticos y seguros requiere del compromiso de todos”, agregan en el mensaje que el MEC publicó en sus redes.

Acoso escolar: la respuesta de los docentes ante el mensaje del MEC

Los docentes del Magisterio Nacional no tardaron en responder ante el mensaje oficial del MEC, por el Día contra el Acoso Escolar.

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“En la casa se aprende todo y no en la escuela, todo depende de los padres, los niños se forman en la casa”, afirmó una profesora.

Otro profesor, identificado como Hernán Candia, aseguró que “es fácil decir, MEC, pero difícil de llevar adelante por falta de apoyo y profesionales que desde esa instancia deberían de ser instalados en cada centro educativo”.

Otro educador manifestó que es muy linda la publicación, pero a la hora de defender a las víctimas, un simple protocolo se activa y el agresor siempre sale beneficiado.

MEC: el protocolo para actuar ante casos de bullying

El MEC cuenta con un protocolo para actuar ante casos de acoso escolar, a través de la resolución N° 8353, vigente desde el 2012, que cuenta con indicaciones para las instituciones educativas.

La normativa plantea una serie de acciones, que se inician con la detección temprana de este tipo de hechos. Un cambio en la conducta del estudiante, dolores de estómago o cabeza más frecuentes o sensación de malestar constante, deben ser algunas señales que deben tenerse en cuenta.

Apunta a generar líneas de prevención de la violencia y el acoso en el currículo escolar, como la educación en valores, la educación emocional y la educación en técnicas de comunicación.

Profesores expresan que si bien el protocolo es necesario, no es suficiente en las instituciones educativas, que carecen de personal profesional en áreas como la salud mental. El MEC prometió, de manera gradual, insertar a 1.000 psicólogos que trabajen en escuelas y colegios públicos, pretendiendo paliar las exigencias de los educadores.

Senadora plantea nueva ley contra el acoso escolar

La senadora Lizarella Valiente (ANR-cartista), presentó el 28 de abril, un proyecto de ley que plantea reformar y derogar la Ley N° 4633/2012 contra el acoso escolar y, aprobar una nueva norma.

La legisladora propone castigos como servicio comunitario de limpieza al “bully” (acosador), multas a los padres que no paguen el tratamiento psicológico de las víctimas y suspensiones a las escuelas públicas, privadas o subvencionadas.

Con el proyecto, los padres deberían pagar una “responsabilidad de reparación” y, una vez determinada la responsabilidad del menor de edad, deberían cubrir los costos de la asistencia psicológica o médica que la víctima requiera para su recuperación integral, teniendo en cuenta el Código Civil y de la Niñez y Adolescencia.