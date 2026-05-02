Kits escolares y Hambre Cero: directores reclaman faltantes, tras más de 2 meses de clases

Gremios de docentes y de directores se reunieron esta semana con altas autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), incluido Luis Ramírez, titular de la cartera. Presentaron reclamos ante varias deficiencias que siguen sin solución, tras más de dos meses de clases, de este año lectivo 2026.

Las clases comenzaron el 23 de febrero, y, por tercer año consecutivo, directores reclaman que la entrega de útiles escolares fue un desastre. En Ñemby, familias incluso llegaron a realizar un cierre de rutas ante este faltante, lo que derivó en la destitución de un comisario de la zona.

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), y varios directores del gremio, le reclamaron al titular del MEC que hasta la fecha no fueron entregados los kits escolares a todas las instituciones educativas.

“Los útiles escolares están completados en un 94% de la matrícula, según los datos que manejamos en las instituciones educativas. Nosotros le pedimos al ministro mayor celeridad para resolver este problema. Ya pasó demasiado tiempo”, aseguró el gremialista, reclamando que los útiles lleguen al 6% faltante de estudiantes.

Lo que esperan para la entrega de kits en el 2027

A partir de este año, los exámenes ordinarios de febrero se adelantarán para diciembre, con lo que el MEC asegura que tendrán todos los datos de la matrícula del 2027 antes del fin del 2026, dentro del Registro Único del Estudiante (RUE).

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Al contar con el RUE actualizado en diciembre, desde el MEC esperan mejorar la distribución de los útiles para el “Día Nacional de los Kits” para el próximo curso lectivo, ya que en teoría tendrán los datos de la matrícula del 2027 con varios meses antes de anticipo.

Miguel Marecos aseguró que esta medida resolvería el excesivo retraso en la distribución de los materiales pedagógicos, aunque admitió que en la actualidad el problema no son los datos del RUE.

“Hay niveles enteros que no están recibiendo, esto no es un problema de datos de matriculación o RUE, es un problema en la distribución. Nosotros ya habíamos pedido la salida de la directora de Bienestar Estudiantil, Lorena González”, afirmó.

Más de 80.000 estudiantes siguen sin kits escolares

Considerando que la distribución de los útiles debería alcanzar a 1.400.000 alumnas y alumnos, de los cuales el 94% tiene estos insumos, según el Sinadi, serían 84.000 (el 6% faltante), los que continúan sin los útiles en mayo.

El gremio asegura que el departamento más afectado es Central, en los distritos de Itá y de Itauguá.

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), realizó una protesta hasta el MEC el jueves 30 de abril, por el Día del Maestro. Tras esta manifestación, sus representantes fueron recibidos por la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez.

En el encuentro también exigieron la entrega total de los útiles que faltan. Nery Arca, uno de los representantes del sindicato, aseguró que solo entre Itá e Itaugúa, 40 centros escolares tienen faltantes de los paquetes.

Hambre Cero: hay recortes en raciones, denuncian

Nery Arca indicó que este año también están teniendo recortes en las raciones de insumos que sirven para Hambre Cero, con énfasis en el Departamento Central, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Pero el recorte de las raciones se da a nivel país, estamos viendo que hay más reclamos en el programa Cocinando en la escuela, donde recibimos las frutas, verduras y todos los insumos para que la comida se prepare en la institución”, explicó.

La inversión para el programa de alimentación escolar este año, es de US$ 375 millones, monto igual al destinado en el 2025, según datos oficiales del Gobierno.

En un colegio de Itauguá, están matriculados 160 estudiantes en el nivel medio, pero las raciones solo llegan para 80, señalaron desde la Otep - Auténtica, a modo de ejemplo.

Hambre Cero: MDS confirmó diferencias en las raciones entregadas

Desde el MDS, admitieron que hay diferencias en las raciones que entregan en el curso lectivo a las instituciones.

En algunos casos, expresaron que los datos del RUE coinciden con lo estimado en el programa, pero no todos los alumnos cuentan o contaban con las autorizaciones firmadas por sus padres, por lo que no recibían los alimentos.

“Hay que tener en cuenta que una orden sale y en 15 días recién se ajusta la matrícula con la siguiente orden de entrega, de todos modos cada caso se iba revisando. Nos pasó en una escuela de Limpio, donde esto se solucionó”, dijo Marcos Espinoza, director de Comunicación del MDS.

Por otro lado, también afirman que eventuales variaciones podrían darse por los datos que arroja el RUE. Plantearon revisar caso por caso, en caso de denuncias, para verificar si hay diferencias.

Hambre Cero: reclaman por la calidad de los productos

Nery Arca apuntó que, además, el tipo de productos también cambió este año, sin que esto implique variaciones del menú semanal. Supuestamente, ahora reciben alimentos de menor calidad.

“El año pasado nos entregaban tallarín y ahora recibimos un fideo grueso que no es de buena calidad”, manifestó.

Los docentes pidieron la intervención del MEC para recibir los mismos productos que recibieron el año pasado, como es el caso de las pastas empaquetadas.