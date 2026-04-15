Estigarribia denuncia “maquillaje” económico para el exterior: “La gente raspa la olla para comer”

Ante los recientes logros financieros internacionales que el gobierno de Santiago Peña destaca, el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, afirmó que existe un panorama distinto sobre la situación interna del país.

Según el liberal, existe una desconexión total entre el discurso oficial de estabilidad y la “economía de guerra” que se percibe en las calles.

“Es maquillaje para afuera, adentro hay otra sensación. La gente raspa la olla para poder comer y esa es la realidad de la calle”, declaró.

Añadió que los beneficios de los grados de inversión alcanzados no tienen un impacto positivo en los sectores más vulnerables.

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Deudas, falta de recursos y el “hueco” en Central

Reveló que el Gobierno central ha dejado de transferir G. 6.000 millones a su administración, lo que evidencia la falta de recursos. “No tienen plata”, afirmó.

El gobernador planteó que, si la economía estuviera en una posición tan sólida como se destaca, el Estado no mantendría deudas millonarias con sectores clave como las constructoras y las farmacéuticas.

Colapso en salud y crisis de seguridad

Según el gobernador, la evidencia de sus cuestionamientos se percibe en los pedidos que recibe diariamente de la ciudadanía. La falta de insumos básicos y la precariedad del sistema sanitario contradicen los informes positivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Lo que siento es que el país va barranco abajo por lo que ve en la calle”, lamentó.

Agregó que las solicitudes constantes de camas de terapia intensiva y la falta de medicamentos básicos son la prueba de que “los números no son lo que están presentando fuera del país”.

Críticas a “Hambre Cero” y sospechas de negociado

A la vez, Estigarribia cuestionó el programa estrella del Gobierno, Hambre Cero. No solo criticó la calidad de los alimentos, sino también la transparencia de los contratos.

“Hay muchísimos niños que no comen en los colegios porque la comida es incomible”, denunció.

Asimismo, fallas graves en el control, pues indicó que el Gobierno no paga por la cantidad real de platos entregados.

Según sus cálculos, un control riguroso permitiría ahorrar 220.000 platos de comida por día. Aseguró que la forma en que se implementa el programa de forma actual favorece a sectores empresariales específicos.

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Autocrítica liberal y pedido de cambios en el Gabinete

Sobre el tablero político, Estigarribia reconoció que la crisis del oficialismo es un escenario de oportunidad para la oposición, aunque admitió una deuda pendiente de su propio sector.

“Necesitamos que el Partido Liberal tenga una posición firme en este sentido”, dijo, haciendo un mea culpa sobre la falta de una propuesta económica alternativa por parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Así también, se refirió a la reciente salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, tras obtener el grado de inversión, calificando la situación de contradictoria y criticando la demora en hallar un reemplazo.

Para el gobernador, la solución no pasa por apartar a un solo ministro, por lo que sugirió a Santiago Peña que realice más cambios en su Gabinete.