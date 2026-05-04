Contraloría auditará situación financiera y patrimonial del IPS durante 30 días

El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, recibió este lunes a un equipo de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría General de la República (CGR). El encuentro tuvo como fin coordinar el inicio de la fiscalización del corte administrativo de la institución.

Este procedimiento técnico consiste en el acto formal de entrega y recepción de la administración entre la gestión saliente, de Jorge Brítez, presidente de IPS cambiado por Santiago Peña el mes pasado, y la entrante, a cargo de Isaías Fretes. Según se informó, el trabajo de campo y gabinete tendrá una duración estimada de 30 días.

IPS: ejes del corte administrativo

Sobre el alcance del relevamiento, se explicó que la Auditoría Interna del IPS funcionará como el nexo oficial para proporcionar los datos requeridos por los auditores externos. La verificación abarcará los siguientes ejes institucionales:

Situación Financiera y Presupuestaria: Estado de cuentas, deudas y disponibilidad de fondos.

Patrimonio Institucional: Inventario de bienes, inmuebles e insumos médicos.

Recursos Humanos: Verificación de la nómina y cargos administrativos.

Documentación Legal: Contratos vigentes y licitaciones en curso.

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La intervención de la CGR se realiza bajo los lineamientos de la Resolución CGR 1464/06. Esta normativa regula el proceso para asegurar que la transición administrativa se base en documentación técnica y registros verificables.

Con esta medida, Fretes indicó que busca disipar incertidumbres y establecer una base sólida de rendición de cuentas desde el inicio de su gestión al frente del IPS.