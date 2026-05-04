Escándalo en IPS: Fretes denuncia compra masiva de insumos que “se van a pudrir”

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, reveló hoy -en rueda de prensa- que se adquirieron miles de bolsas de ostomía pediátricas para solo 10 pacientes.

Lo que inició como el anuncio de una maratón de consultas médicas terminó en la exposición de la corrupción que golpea al IPS. Fretes, no se guardó calificativos al denunciar una licitación aprobada en 2024 que calificó de “grave” y carente de toda lógica médica y administrativa.

Insumos para décadas: el caso de las bolsas de ostomía

Según Fretes, la institución adquirió, mediante licitación, miles de bolsas pediátricas para pacientes ostomizados, a pesar de que el IPS cuenta con apenas 10 niños que requieren este insumo. “Esas bolsas se van a pudrir todas, porque no se van a usar nunca”, sentenció Fretes.

El presidente del IPS indicó que la situación es todavía más grave debido que el pliego de bases y condiciones establece que la compra es para la provisión por 87 meses (más de siete años), mientras que este tipo de insumos tiene una vida útil que no supera los tres años.

“Un paciente adulto ostomizado, necesita un promedio de 4 bolsas por semana. También hay niños ostomizados y, qué hemos descubierto hoy, que se compraron a través de una licitación, miles de bolsas para niños, pero el instituto tiene solo 10 niños ostomizados. Esto es grave. Vamos a perseguir hasta encontrar cómo inició eso y por qué se llegó a esto. Hoy iban a entregar de nuevo un lote de bolsas, pero ya se cerró el portón”, dijo tajante Fretes.

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Los números del despropósito

La doctora Myriam Oviedo brindó detalles técnicos que evidencian el exceso. Indicó que el IPS tiene 450 pacientes adultos ostomizados registrados, que consumen unas 40.000 bolsas al año y, apenas 10 niños que utilizan bolsas de ostomía.

Sobre el stock hallado, precisó que son 21.500 bolsas de un tipo y 48.000 de otro (sistema de dos piezas), todas pediátricas.

“Ñamondátarô, ñamondakuaa va’erâ (si vamos a robar, debemos saber robar). No es necesario ser médico para entender que esto está mal“, dijo exaltado Fretes.

Consultado si se iniciará sumario administrativo debido a este caso, precisó: “Aquí todos somos bandidos antes de empezar, incluido yo, seguramente. Eso tenemos que borrar. Dennos una semana y vamos a tener una conclusión”, afirmó el presidente de IPS con dureza, prometiendo resultados de una investigación interna.

Endocrinología: alta demanda y salarios críticos

En paralelo al escándalo, el IPS anunció que busca paliar el déficit de atención en Endocrinología, una especialidad donde la lista de espera llega a los 6 meses y recibe a más de 2.500 pacientes mensuales.

La doctora Liz Valinotti informó que hoy se atendieron a 120 personas en una jornada especial que dio inicio a la Maratón de consultas en Endocrinología que llevará adelante el IPS. Alertó sobre el aumento progresivo de casos que de 18.000 pacientes con diabetes y obesidad en 2018, la cifra saltó a 61.000 en 2025.

El presidente del IPS señaló que se cuenta con solo 20 especialistas, quienes enfrentan una carga laboral ardua con remuneraciones bajas. “Hay más de 1.500 médicos que ganan menos de G. 3.800.000”, lamentó el titular, destacando que es una “suerte” contar con profesionales ante tan baja oferta salarial.

Plan de contingencia para otras áreas

Irene Benítez de la Gerencia de Salud y el doctor Edgar Ortega, director del Hospital Central, confirmaron que se trabajará en planes similares para agilizar la atención en otras especialidades críticas con alta demora, tales como: Oftalmología, Otorrinolaringología y Traumatología.

La administración actual asegura que la prioridad será “limpiar” la institución mientras se intenta dar respuesta a los miles de asegurados que aguardan meses por una consulta básica.