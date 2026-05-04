Hantavirus en crucero: se confirma que no hay paraguayos afectados

Tras la noticia internacional de un brote de Hantavirus en un crucero que zarpó de Argentina, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) confirmó que no hay paraguayos afectados en la embarcación, pero advierte sobre la peligrosidad de esta enfermedad zoonótica, que ya suma tres casos en el Chaco en lo que va del 2026.

La doctora Andrea Ojeda, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, indicó a ABC que Paraguay se mantiene en alerta ante el Hantavirus, una enfermedad que se caracteriza por su alta letalidad. Ante la preocupación generada por el brote reportado en un crucero internacional que zarpó de Argentina y en el que ya se registran tres fallecidos, la doctora Ojeda confirmó que el Ministerio de Salud activó sus protocolos de enlace internacional.

“Nos pusimos en contacto con el Centro Nacional de Enlace de Argentina para obtener información oficial. El retorno que nos dieron es que no hay connacionales dentro de este crucero, por lo que hasta el momento no tenemos registrado ningún paraguayo afectado", aclaró.

Hantavirus: situación epidemiológica en Paraguay

Ojeda indicó que el Hantavirus tiene una presencia histórica en el Chaco paraguayo y, que entre los años 2020 y 2025, el país registró un total de 110 casos confirmados. Las zonas consideradas endémicas son los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Sin embargo, la directora de Vigilancia de la Salud expresó que ha detectado un cambio preocupante en el comportamiento geográfico de la enfermedad. “En los últimos años vimos casos confirmados fuera de la región endémica, específicamente en Concepción e Itapúa, en pacientes que no tenían antecedentes de viaje al Chaco", señaló.

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Ojeda precisó que en lo que va del 2026, ya se han confirmado tres casos, todos ubicados en la zona de Boquerón y Presidente Hayes. Aclaró, que el último brote de importancia se registró a finales de 2025 entre trabajadores del Corredor Bioceánico.

El reservorio: la rata “laguna negra”

La doctora Ojeda explicó que el Hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos. En Paraguay, el principal reservorio es un roedor o laucha de campo conocido comúnmente como la “laguna negra”.

“El virus se transmite a través de los desechos de estos animales enfermos (orina, saliva o heces), los cuales pueden ser inhalados por las personas al entrar en contacto con ambientes contaminados”, expresó.

Uno de los puntos en los que más énfasis puso la titular de Vigilancia es en la gravedad del cuadro clínico. Explicó que el periodo de incubación varía entre 4 y 20 días.

La enfermedad comienza de forma abrupta con:

Fiebre alta y repentina.

Dolor de cabeza (cefalea) y dolores musculares (mialgias).

Cansancio extremo (astenia).

En algunos casos, vómitos y diarrea.

“Lo más crítico es que evoluciona hacia una dificultad respiratoria importante. Es una enfermedad que puede llevar a la muerte rápidamente si no se trata", advirtió Ojeda.

Tratamiento y diagnóstico

Debido a que los síntomas iniciales pueden confundirse con otros cuadros febriles, la doctora instó a buscar asistencia médica inmediata ante la primera señal. El tratamiento requiere, en la mayoría de los casos, la hospitalización para manejar la falla respiratoria.

Ojeda resaltó que si se presenta fiebre alta y dificultad para respirar, y se ha estado en zonas rurales o de presencia de roedores, se debe acudir al centro de salud más cercano.