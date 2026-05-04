Paraguay figura entre los países con más incendios forestales de la región, según PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el lunes 27 de abril el informe “Bajo presión: Recalibrando el futuro de desarrollo en América Latina y el Caribe”, que expone cifras sobre educación, salud e ingresos.

El reporte contiene igualmente cifras alarmantes en otras áreas, como medio ambiente y cambio climático. En Paraguay, los datos son preocupantes.

La región también mejoró en indicadores como salud, educación y los ingresos, pero los avances fueron desiguales, se han desacelerado y existe el riesgo de que existan retrocesos si no se atienden estos temas.

En cuanto a incendios forestales, la tendencia histórica de incendios ocurridos en los dos decenios comprendidos entre 2002 y 2023 muestra una trayectoria descendente en general en América Latina y la Región, destaca el documento.

Lo que dice el informe sobre incendios forestales

De acuerdo con el informe del PNUD, si bien existe una trayectoria de incendios forestales que se observa descendente, es decir, disminuyó en toda la región, hay cuestiones que siguen encendiendo la alarma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La extensión anual de la superficie quemada permaneció estable, lo que sugiere que aunque el número de sucesos ha disminuido, no lo ha hecho la extensión de las hectáreas destruidas”, sostienen.

Los incendios forestales afectan, en promedio, a 39,9 millones de hectáreas de tierra en esta parte del mundo cada año, lo que equivale a casi 400 millones de hectáreas durante el decenio comprendido entre 2014 y 2023.

Se calcula que la superficie total afectada en ese período equivale al territorio combinado de Argentina y Chile, que suman más de 360 millones de hectáreas.

¿Cuáles son los datos sobre incendios forestales en Paraguay?

Durante la última década, Brasil concentró más de la mitad de las tierras afectadas por el fuego, seguido por Argentina y Bolivia, destaca el reporte de PNUD.

“Sin embargo, entre 2002 y 2023, los países con mayor superficie quemada en relación con su territorio fueron Paraguay, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Honduras y Brasil”, afirman desde la organización.

De hecho, según el gráfico utilizado en el informe, durante ese período, Paraguay lidera el ranking de superficie que ardió en toda la zona:

Afirman que luego, en el 2024, América del Sur se enfrentó a un año excepcionalmente devastador, con incendios récord que devastaron incluso la húmeda selva amazónica. Las altas temperaturas, la sequía persistente agravada por El Niño, la deforestación y el cambio climático a largo plazo alimentaron unos incendios forestales que se extendieron por millones de hectáreas.