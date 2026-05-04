Riesgo por desborde de arroyo: familias lamentan traslado por la falta de muro

Ante las precipitaciones que se registran desde hace algunas semanas en el país, el arroyo Ferreira, que atraviesa por varias zonas del barrio Roberto L. Petit, creció y generó el desbordamiento de varias partes del cauce que atraviesa.

Esto generó que varias viviendas de los barrios poblados cedieran ante el desbordamiento, poniendo en riesgo directo a al menos cuatro familias, mientras que otras seis viviendas están comprometidas.

Eduardo Olmedo, jefe operativo de la Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, contó que trabajan en el traslado de las familias en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las Fuerzas Armadas y la municipalidad.

“Encontramos en esta ubicación un desmoronamiento de tierra que afectó a cuatro familias directamente, y también hay seis viviendas comprometidas. Ya las Fuerzas Armadas el día de ayer trasladó a una familia y también a otra familia, la que está un poquito más abajo, se le está reubicando. El día de hoy como municipalidad venimos a ver para hacer los despejes de los árboles que cayeron con el desmoronamiento y también el día de ayer les proveímos de carpas, frazadas, todo lo necesario para que puedan pasar un poquitito mejor la noche de ayer”, detalló.

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Trasladan a familias por desmoronamiento

Si bien es la solución inmediata, los traslados los realizan en zonas alejadas, como Villa Elisa y Ypané, pero aún están analizando realizar los traslados en zonas cercanas de las viviendas, considerando que muchas familias están instaladas desde hace 30 años en el barrio.

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“Estamos haciendo las tratativas con ellos, porque es muy difícil también dejar su zona de arraigo, tanto porque están acá la escuela y algunos familiares, entonces hacemos la tratativa para poder ayudarles con el traslado. Creo que con estas familias vamos a poder llegar a un acuerdo para poder ver lo mejor para ellos”, indicó el funcionario municipal.

Catalina Araujo, una de las afectadas, dijo que pese a las constantes promesas de las autoridades de la construcción de un muro de contención en el cauce del arroyo, ahora se ven obligadas a mudarse porque el arroyo “ya no da más”.

“Hace tiempo se dice que se va a hacer el muro y nunca se hizo. Hace 30 años vivo acá. ¿Qué le vamos a hacer? tenemos que ir a un lugar seguro en vez de ir a parar al río Paraguay”, ironizó.

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Agregó que en el caso de que se construya un muro de contención, volverían a la zona.

Verónica Pereira, otra afectada, insistió en que no se quiere mudar, por los años que vivió y desarrolló su vida en el lugar, los cuales son ya más de treinta. También pidió la construcción de un muro de contención en el lugar.

“Son años que estoy acá con mi mamá, toda una vida, colegio, amigos, familiares, todo. Trabajo como ama de casa, estoy a unas cuadras nomás, irte a otro lado es muy complicado. Mi barrio, mi vida, todo está acá”, lamentó.