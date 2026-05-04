Suba del gas: qué harán las cocineras del Mercado N° 1 para no perder clientes

En un sondeo realizado por ABC TV con las trabajadoras del Mercadito Municipal N° 1, estas manifestaron que nuevamente verán reducidos sus márgenes de ganancia ante la suba del gas en G. 500 por kilo.

La estrategia actual es sacrificar las ganancias propias antes que ahuyentar a los comensales con nuevos ajustes, según indicaron.

Lamentaron que, de manera casi diaria, algún insumo o elemento básico de la cocina registra un incremento de costo. “Lastimosamente, nosotros no queremos a cada rato subir nuestro precios, pero vamos a ver hasta cuándo aguantamos”, señaló una comerciante.

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Clientela busca alternativas: el auge del “medio plato”

La situación económica no solo afecta a quienes cocinan, sino también a quienes consumen. Según relataron, la mayoría de los clientes habituales poseen un poder adquisitivo limitado, por lo que ante los reajustes se ven obligados a reducir sus porciones.

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“Es difícil subir los precios, si la mayoría de los que vienen son albañiles. A todos nos afecta el gas, pero no podemos subir el precio. Lastimosamente, vamos a tener que ganar menos”, mencionó una cocinera.

En ese sentido, mencionaron que los comensales han empezado a solicitar la porción de “medio plato” como una medida para economizar, ante la imposibilidad de costear un plato completo en el contexto actual.

El alto costo del gas y el dilema eléctrico

Una de las trabajadoras comentó que utiliza tres garrafas de 13 kilos en solo dos días para cumplir con la producción diaria, lo que evidencia el impacto del reajuste de G. 500 por kilo.

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Ante este panorama, refirieron que buscarán otras alternativas como el uso de artefactos eléctricos. Sin embargo, manifestaron que son conscientes de que el consumo de energía para cocinar también tendrá impacto en sus economías.