Vecinos protestan contra obra del MOPC que inunda cinco barrios sobre Mariscal López

Un grupo de pobladores bloqueó parcialmente el tránsito sobre la avenida Mariscal López para denunciar una obra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según los manifestantes, la obra de desagüe pluvial, en vez de solucionar los raudales, se inundan cinco barrios cada vez que llueve.

El proyecto, ejecutado por la constructora Tecnoedil y sufrió un encarecimiento de G. 11.883 millones (un 24% más del presupuesto inicial), alcanzando una inversión total de G. 60.793 millones.

Lea más: Alerta: Cerrarán Mariscal López contra obra del MOPC que inunda sus casas

El asesor jurídico de las comisiones vecinales, Mauro Caballero, explicó que el plan original consistía en canalizar el agua por Mariscal López hasta la avenida Madame Lynch. Sin embargo, denunció que la ministra Claudia Centurión optó por una “solución fácil” de desviar el caudal hacia la calle 8 de Septiembre.

“Es un barrio con una pendiente muy pronunciada. Ahora todo el agua de otros barrios viene a nuestras casas. No podemos defender de una inundación de esta magnitud”, reclamó.

Lea más: “Tenemos que morir para que reaccionen”, claman afectados por obras en Mariscal López

Los afectados pertenecen a los barrios Estanzuela, Santa María, Ytay, Villa Esperanza (CIT) y Fernando de la Mora (Zona Norte), según reportaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Promesas rotas y familias bajo agua

La concejal Rosa de Franco reveló que hay un acta firmada por la empresa Tecnoedil, donde se comprometían a taponar la boca que recibe las aguas de Cerro Porteño y Santa Teresa si ocurría una inundación. También debían presentar un proyecto para llevar el desagüe hasta Calle Última en un plazo de cuatro meses.

“Pasaron los cuatro meses y no tenemos nada. El agua sigue cayendo en el arroyo Ytay, que no da abasto”, señaló la edil. Esta falta de respuesta afecta directamente a unas 41 familias que se ven inundadas con cada lluvia.

“Tenemos que alzar a los enfermos sobre el ropero”

Lorena Palacios, una de las vecinas afectadas, relató que “en ningún momento avisaron que esto pasaría por el arroyo Ytay. Ahora el caudal es una locura. Tenemos que alzar a nuestros enfermos y a los niños sobre los roperos porque el agua llega a esa altura”, denunció.

Por su parte, Sara Ibarra, otra referente vecinal, criticó la falta de empatía de las autoridades. “Acudimos con notas y proyectos, y la ministra ni siquiera recibió los documentos. Nos prometieron mesas de diálogo que nunca se abrieron. Si no nos dan una solución esta semana, vamos a bloquear la avenida de forma total”, advirtió.