Video: Ministerio de la Niñez renueva su campaña “Todos Somos Responsables”

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) impulsa nuevamente este año la campaña “#TodosSomosResponsables” para la prevención de abuso sexual de niños.

Para este año, el lema presentado es: “Escuchále, creéle. Los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”, abordando directamente uno de los principales desafíos en la prevención del abuso sexual: la falta de escucha, la incredulidad y el silencio social.

Asimismo, el lanzamiento se realizó hoy en el Banco Central del Paraguay con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, al igual que otras autoridades.

Al respecto, Peña enfatizó que “la prevención es la herramienta más poderosa que tenemos para proteger la integridad de nuestros niños” y sostuvo que “no podemos mirar hacia otro lado”, sino, todos deberían involucrarse en la protección de la infancia.

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“Espacio seguro para nuestros niños”

Durante su discurso, el mandatario también alegó que el Estado “no va a descansar hasta que cada rincón del Paraguay sea un espacio seguro para nuestros niños”, aunque esta realidad aún está muy lejana.

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Asimismo, el ministro de la Niñez dijo que “la protección de niñas, niños y adolescentes no es responsabilidad de una sola institución, sino una causa de toda la sociedad”.

Por esto alegó que “escuchar y creer” a un niño es el “primer paso para cortar con las situaciones de abuso”.

Durante el lanzamiento de la campaña, el ministro también anunció la firma del Decreto que reglamenta la Ley 6202/18, que establece normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas, esto mediante la creación el Programa Nacional de Prevención y Atención.

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“Los monstruos existen”

“Los monstruos existen” se menciona en esta campaña con la idea de “desmontar” la idea de que el abuso es algo lejano o excepcional, y advierte que los agresores pueden estar en entornos cotidianos y cercanos.

Con un promedio de nueve denuncias diarias por abuso sexual infantil y más de 3.300 casos registrados en el último año, esta problemática sigue siendo alarmante en Paraguay, mientras que otro dato crítico es que el 87% de los casos ocurre en entornos de confianza.

También se incorporó un testimonio real que refleja las barreras que enfrentan muchas víctimas al intentar hablar: “Mi padre biológico abusaba de mí... Hasta los siete u ocho años era mi ídolo, pero después pasó a convertirse en un monstruo... me volví una niña muy callada, no tenía una persona de confianza con quien hablar ni a quien preguntarle si eso estaba bien o estaba mal. La llegada de la noche era terrible para mí, porque sabía que en cualquier momento ese monstruo iba a aparecer y me iba a seguir haciendo daño... Entonces pasó lo segundo más terrible: no me creyeron”, relata una mujer.

Finalmente, también se promueve la denuncia responsable mediante los canales correspondientes: las líneas 147 (Fono Ayuda del Minna), 911 (Policía Nacional) y 133 (Defensoría de la Niñez), además de la comisaría de la zona, el CODENI del municipio o la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.

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