Policiales
04 de mayo de 2026 a la - 15:05

Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en San Pedro

Alarmantes cifras de abuso sexual en menores de edad, en Paraguay.
Alarmantes cifras de abuso sexual en menores de edad, en Paraguay.

SAN PEDRO. Un Tribunal de Sentencia condenó a 22 años de prisión a un hombre de 34 años tras ser hallado culpable de abuso sexual en un caso que data del año 2018. El fallo se dictó tras un juicio oral.

Por Omar Acosta

El condenado permaneció prófugo durante varios años hasta su detención en el exterior. El proceso judicial avanzó tras su captura.

El hecho denunciado ocurrió el 16 de marzo de 2018, tras lo cual el acusado se dio a la fuga, evadiendo a la justicia por varios años, pero la causa se mantuvo abierta.

En agosto de 2025, fue detenido en la Argentina y posteriormente extraditado al Paraguay para someterse al proceso judicial. Su captura permitió reactivar el caso.

El fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Juan Daniel Benítez, señaló que el Ministerio Público logró probar los hechos en juicio, donde se determinó que la víctima era su hijastra de apenas 6 años. La acusación sostuvo la pena máxima solicitada.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rodney Rejalada, Karina Tümpling y Elidoro García, resolvió aplicar la condena de 22 años de pena privativa de libertad. La resolución cierra el proceso judicial.