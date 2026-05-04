Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en San Pedro

El condenado permaneció prófugo durante varios años hasta su detención en el exterior. El proceso judicial avanzó tras su captura.

El hecho denunciado ocurrió el 16 de marzo de 2018, tras lo cual el acusado se dio a la fuga, evadiendo a la justicia por varios años, pero la causa se mantuvo abierta.

En agosto de 2025, fue detenido en la Argentina y posteriormente extraditado al Paraguay para someterse al proceso judicial. Su captura permitió reactivar el caso.

El fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Juan Daniel Benítez, señaló que el Ministerio Público logró probar los hechos en juicio, donde se determinó que la víctima era su hijastra de apenas 6 años. La acusación sostuvo la pena máxima solicitada.

Lea más: Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusó de su hijastra

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rodney Rejalada, Karina Tümpling y Elidoro García, resolvió aplicar la condena de 22 años de pena privativa de libertad. La resolución cierra el proceso judicial.