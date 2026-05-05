Gran feria de empleo: encontrá trabajo este sábado

Con el propósito de brindar soluciones ante el desafío del desempleo y generar un espacio de crecimiento profesional, el Grupo Azeta realizará la Gran Feria de Empleo. El evento tendrá lugar este sábado 9 de mayo, de 09:00 a 16:00, en el Centro de Convenciones Mariscal, en Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086, del barrio Villa Morra de Asunción.

Esta iniciativa, que marca el inicio de una importante movida de oportunidades laborales, está diseñada como un punto de encuentro integral para la ciudadanía.

La entrada es libre y gratuita, permitiendo que todos los interesados puedan acceder a las vacantes disponibles y a las herramientas de capacitación que se ofrecerán durante la jornada.

Formación y herramientas para el éxito laboral

Durante la feria, además de reunir en un mismo lugar a empleadores con postulantes, también será espacio de networking. El evento contará con espacios dedicados a la formación práctica, donde profesionales brindarán orientación clave para mejorar la empleabilidad:

Talleres de CV: orientación técnica para elaborar un orientación técnica para elaborar un currículum profesional y efectivo.

Preparación de entrevistas: consejos prácticos para consejos prácticos para afrontar procesos de selección con éxito.

Charlas magistrales: líderes empresariales compartirán sus experiencias y brindarán recomendaciones para el mundo corporativo actual.

Ya sea que se trate de personas en busca de su primer empleo o de profesionales que deseen dar el siguiente paso en su carrera, la feria ofrecerá un entorno propicio para el desarrollo y la inserción laboral.

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Detalles del evento

Fecha: sábado 9 de mayo.

Horario: 09:00 a 16:00.

Lugar: Centro de Convenciones Mariscal (Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086).

Acceso: libre y gratuito para toda la ciudadanía.Postulate en ABC Empleos

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