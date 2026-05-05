Fiscalía ingresó más de 100.000 causas hasta abril y un hecho punible es el más denunciado

El Ministerio Público dio a conocer los datos estadísticos correspondientes al primer cuatrimestre del año 2026, revelando que hasta el cierre de abril ingresaron un total de 100.820 nuevas causas a nivel país, una cifra que ya supera los registros del mismo periodo en 2025 (96.688 causas).

Según el desglose proveído, solo este mes de abril cerró con 24.298 causas, consolidando una tendencia de crecimiento constante en las denuncias recibidas en las distintas sedes fiscales.

Violencia familiar encabeza ranking

El delito de violencia familiar se mantiene inamovible como el hecho punible más denunciado en Paraguay y los datos son contundentes: en lo que va de 2026 se están investigando 14.389 causas, frente a las 13.928 que se habían registrado en el mismo lapso de 2025.

El perfil de las víctimas trazado por el Observatorio indica que el grupo más afectado corresponde a mujeres de entre 30 y 44 años. Las zonas denominadas “críticas” por la alta incidencia de este flagelo son Central, Asunción, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

Lea más: Enjuiciado por supuesta violencia familiar acecha a su víctima

Lista de hechos punibles más denunciados

Violencia familiar

Hurto

Hurto agravado

Estafa

Amenaza

Daño

Exposición a peligro en el tránsito terrestre

Lesión

Apropiación

Lesión culposa

¿Dónde se concentran las denuncias?

La distribución territorial ubica al departamento Central como el principal foco de ingreso de causas, seguido por Asunción. Según el reporte, los 10 departamentos con mayor cantidad de denuncias entre enero y abril de 2026 fueron:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Central

Asunción

Alto Paraná

Caaguazú

Itapúa

Cordillera

San Pedro

Amambay

Guairá

Concepción

Abuso sexual en niños: nueve denuncias diarias

Si bien se observa un leve descenso en la cantidad de denuncias por abuso sexual en niños respecto al año pasado, la cifra sigue siendo motivo de preocupación, ya que hasta el cierre de abril se reportan 1039 casos, un registro que equivale a un promedio de nueve denuncias por día.

Lea más: Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en San Pedro